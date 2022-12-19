全球三大趨勢 2023年投資主旋律

中國信託銀行:債優於股 類股分歧大 看好內需經濟型、潔淨能源電動車綠色產業

今（2022）年全球經濟環境面臨高通膨壓力，各界預期將伴隨景氣持續下行而降溫；全球央行的鷹派貨幣政策，則可能受總體景氣環境不佳，以及國際政治環境不確定性，被迫叫停，而美國最新公布11月CPI為7.1%，顯示通膨明顯放緩。

中國信託銀行表示，全球景氣下行尋底，同時通膨觸頂往下回落的經濟週期中，由於利率會提前反應通膨下降，貨幣政策預期由緊轉鬆，整體債券表現優於股市。另一方面，利率回落有望帶動股市，但因景氣尚未落底，導致各類股表現分歧大，能源或原物料等與景氣高度正相關的類股表現會落後大盤；反觀與利率高度負相關的類股則有機會因利率下跌表現領先大盤。

關注全球三大趨勢 調整投資策略

時序將邁入2023年，中國信託商業銀行提醒投資人全球的三大趨勢，一、關注具政策驅動或支持產業，二、國際供應鏈遷徙，三、新興國家經濟體質改變，並調整投資策略。可藉由先增加避險及防禦性部位，尋求高流動性與高品質收益，再隨著美國、中國大陸景氣築底後，逐步拉高風險性資產配置，掌握反彈先機。

明年投資趨勢首先可關注具政策驅動或支持的產業。股市估值重修，政策驅動價值重塑，明年股市短期有望受惠於通膨由高峰回落，帶動本益比修復契機，中長期而言，低經濟成長及高通膨環境，則會制約本益比擴張空間，但並非所有產業的本益比皆受限於低成長高通膨環境影響。烏俄戰爭爆發與高通膨環境，加速綠色經濟與能源轉型的支持，除了美國已通過降低通膨法案外，全球共140個國家宣布或正考慮實現淨零碳排目標，傳統產業有望由於新資金加持，啟動價值重塑。

另一方面，全球政經的不確定性，助長貿易風險，加速供應鏈的遷徙。自2016年英國脫歐，以及美國對中國大陸發動貿易與科技戰後，全球政經風險波動週期被打破，波動顯得劇烈且頻繁。高政經風險促使歐美國家對友岸外包戰略（Friend–Shoring）、就近外包（Near–Shoring）與國產化的支持提高，引導供應鏈由亞洲製造中心，往技術高低兩端的國家發展，中低技術則流向如雙印、中東北非、及中南美洲等勞力成本優勢的新興國家，勞力成本佔比低、資本密集型的高端技術，預期將轉往原本已擁有高科技製造業基礎的美國、加拿大、西歐及日本成熟國家，製造業的遷徙不但能帶動整體就業，新中產階級崛起的潛在影響更不容忽視。

此外，經歷原物料空頭行情，以及新型冠狀病毒（COVID-19）疫情衝擊，新興主要發債市場體質改變，降低美元的負面衝擊，多數新興國家雖負債持續增加，但部分國家卻已能降低外債曝險，2021年能源價格重返多頭行情，能源出口國的經常帳務獲得大幅改善，外匯存底相對充足，美元雖已強勢一段時間，但大型新興經濟體並未出現債務危機，2023年美元在美國聯邦準備理事會（Federal Reserve System）的貨幣政策下，由強轉弱的機率不低，建議可留意下一波新興債市投資機會。

圖/中國信託銀行

留意築底時機 掌握反彈行情

中國信託商業銀行預測，因應景氣持續下行所產生的風險，以及貨幣政策未如預期鬆綁變數，短期內，熊市反彈後應增加避險及防禦性部位，或尋求高流動性、高品質收益商品。

目前多數專家認為，美國、中國大陸景氣預估在2023年第二季至第三季築底，製造業庫存調整暫告一段落後，可逐步拉高風險性資產配置。

股市方面，經濟低成長與高通膨環境下，相對看好具供應鏈挪移優勢之內需經濟體，如美國、印度及部分拉丁美洲及東南亞新興國家。另外，如潔淨能源、電動車等相關基礎建設及受惠綠色經濟政策支持的產業亦可關注。

債市方面，因整體信用風險升溫，高評等投資級債券，或債務負擔小且利息支付能力佳的非投資級債券具潛力。

匯市方面，上半年預期美元維持相對強勢，下半年景氣穩定回溫，高利差的非美貨幣將有表現空間。

為協助客戶掌握投資趨勢，中國信託商業銀行自今年11月起於北、中、南巡迴舉辦年度趨勢論壇「變局投資思維解析2023全球經濟再平衡」，邀請台灣經濟研究院孫明德主任與中華經濟研究院WTO及RTA中心李淳博士攜手中國信託商業銀行投研智庫團隊，帶領客戶為2023年投資規劃預作準備。

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