康和證新開戶好禮 享LiTV 400台頻道免費看

康和證券(6016) 與LiTV立視線上影視合作推出「好康立客享」專案活動，只要在康和證券開立新戶或舊戶交易達一定金額以上，即可享有LiTV 所有400 台電視頻道3個月起超值免費看，舉凡財經、電影、戲劇等各類頻道，如:非凡電視、東森財經台等之投資理財和股市新聞，均可在手機、平板、電視等跨載具觀看，掌握即時財經重大資訊。

根據統計，投資人獲致理財相關資訊，以媒體、專業投資資訊網站、券商看盤軟體、投資社群論壇等主要管道為主，隨著數位科技的演進，專業電視財經台與數位財經媒體在跨平台、跨載具的瀏覽觀看也越來越多，投資人對即時多元財經資訊需求度也越來越高。

康和證券與LiTV合作之好康專案，分「開戶禮」、「新戶滿額禮」、「舊戶回娘家滿額禮」與「財富滿額禮」等好禮四重送，第一重只要完成康和證券新開戶，且電子交易金額達 NT$1,000元以上者，就送三個月 LiTV 電視頻道餐；第二重並於活動期間內，電子交易金額累計達NT$ 88萬元，再送六個月 LiTV 電視頻道餐。

第三重「舊戶回娘家滿額禮」歡迎康和證券老客戶回娘家，凡符合康和證券舊戶資格者，於活動期間內，電子交易金額累計達NT$ 88萬元，送六個月 LiTV 電視頻道餐。並有康和客戶專享禮額外加碼獎，只要是康和證券客戶，輸入活動序號，即可體驗LiTV-電視頻道餐14天免費看。

第四重「財富滿額禮」，只要是康和證券客戶，於活動期間內，達成以下任一條件，就送六個月 LiTV 電視頻道餐，海外債成交面額達美金 1 萬元以上者、儲蓄險保額達新台幣10 萬元以上、複委託(港/美股)交易金額達新台幣100 萬元以上，借券餘額30天平均餘額達新台幣100 萬元以上者。 LiTV為本土OTT龍頭， App下載數已超過850萬次，每月不重複訪客達800萬人，提供400台電視頻道，包括財經、體育、電影、戲劇、綜藝、兒童、生活等各類頻道，另有總時數逾6萬小時的隨選影片內容，包括戲劇、電影、動漫等，為台灣本土第一OTT正版影視平台。