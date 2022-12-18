高雄銀行 扮暖心好厝邊

於台灣傑出金融業務菁業獎獲頒「普惠金融推動獎」

被譽為「金融界奧斯卡」的台灣傑出金融業務菁業獎，於12月16日舉行頒獎典禮；本屆高雄銀行以「大家好厝邊，暖心的普惠金融」為主題勇奪「普惠金融推動獎」的肯定，由代理董事長陳勇勝赴金融研訓院接受頒獎表揚。

陳勇勝表示，高雄銀行長期協助政府機關辦理社會救助款項信託，積極照顧重大事故之受害者，體現普惠金融之價值。是少數將總行設於南部地區的金融機構，長期的在地經營，深知民眾遭遇困難時，該如何提供最適當的金融服務，來協助民眾渡過難關。

高雄銀行近年來大力推動各項普惠金融服務，疫情期間為了振興經濟，配合高雄市政府「推動高雄券」活動期間，發揮在地經營的深度與廣度，主動走入偏鄉，並結合數位金融平台提供數位高雄券、發放與兌領等線上服務，除使商家與民眾都能得到便利的服務，更是成功吸引振興資源落地高雄、擴大振興成效。此外，高雄銀行也透過跨業合作結盟，推動社會救助款項「信託與青年創業貸款」服務，一起守護民眾生活及安養照護，實現普惠金融價值。 陳勇勝進一步強調，未來高雄銀行將持續秉持善盡企業社會責任的經營理念，支持高雄在地經濟發展、與時俱進地導入數位金融思維，提供客戶最暖心且專業的金融服務與產品，一起實現普惠金融價值。