深耕永續發展 壯大海外經營 玉山獲菁業獎肯定

玉山金控秉持「成為世界一等的企業公民」的願景，致力將ESG結合金融本業、接軌國際永續趨勢，持續提供創新產品與服務、整合跨境平台以及培育優秀金融人才。於第十一屆台灣傑出金融業務菁業獎，榮獲最佳ESG－特優、最佳企業金融獎－特優、最佳海外發展獎－特優，此外也獲得最佳中小企業金融獎、最佳人力發展奬優等，共計5項大獎，累計獲得歷屆菁業獎23項特優、11項優等，領先國內金融同業。

永續經營是企業經營的使命，玉山不僅推出永續連結貸款、綠色授信、綠色存款等環境友善金融商品服務，攜手企業設定具體永續發展目標，以金融力量實際協助企業與環境共榮；更連續2年號召總計133家具影響力的企業共同發起「玉山ESG永續倡議行動」，面對急迫的氣候變遷採取實際行動，透過控制溫室氣體排放以減緩對氣候與環境的衝擊，並訂下2025年前至少減碳157萬公噸的目標。

在海外布局面向上，玉山已在10個國家地區設立30個海外營業據點，深入瞭解在地客群需求及市場特性，搭配總行專家團隊，以台灣經驗結合海外在地智慧，共同發掘海外在地商機、開拓新產品線。此外，玉山是台灣中小企業的靠山，以中小企業發展的需求出發，整合內外部資源，推出「推動企業升級」、「協助擴展布局」及「邁向永續經營」等專屬方案，幫助具有潛力的中小企業邁向隱形冠軍之路，並協助隱形冠軍持續發光發熱。 未來發展需要國際化、多元化且具備不同專長的關鍵人才，玉山積極培育具備極致專業、前瞻格局、寬廣視野的各領域關鍵人才，提供完整的培育規劃與職涯發展藍圖，養成職涯各階段所需具備的能力，建立寬廣視野及宏觀前瞻的思維。

玉山號召企業夥伴共同發起「永續倡議行動」，共同訂下2025年前至少減碳157萬公噸的目標。圖／玉山提供

發揮金融影響力 協助企業淨零轉型

玉山銀行長期堅定投入資源在ESG領域，許下對台灣這塊土地的承諾。近年來國際逐漸重視並要求金融體系對於氣候變遷及永續發展的投入，包含歐盟發起永續分類標準、國際金融業組成「格拉斯哥淨零金融聯盟」、國際間共同起草「氣候融資承諾」協助開發中國家因應氣候變遷。玉山與時俱進，率先採取多項國際永續做法，獲全球最具公信力的減碳目標核可組織SBTi審查通過，成為台灣首家、全球第三家通過SBT目標審核的銀行，並密切關注國際最新趨勢，實地參與COP27分享玉山實際作為與理念，掌握趨勢、接軌國際。

玉山將金融本業結合永續思維，發揮更大的正向影響力。在協助企業永續轉型上，首創企業永續金融諮詢式服務，針對「不同產業」、「不同階段」的企業所面臨的永續議題，提供客製化的永續金融建議方案，讓企業在邁向永續發展的過程中可得到所需的資源，創造社會、企業與玉山的共同價值。此外，推動內部授信碳定價機制，運用內部碳定價檢視及管理氣候的轉型風險，將外部成本內部化，引導業務朝向低碳發展，透過建立投融資的碳管理機制並實際改變投融資策略，有方法、有系統的落實淨零。

玉山2021年與志同道合的32家企業夥伴共同發起「永續倡議行動」，2022持續號召101家企業，共同訂下2025年前至少減碳157萬公噸的目標，其中46家企業承諾在2050前達到淨零排放。面對氣候變遷及永續發展的轉型工程，透過跨產業的經驗交流，凝聚共同的智慧，以ERG重新詮釋金融業的社會價值，攜手朝2050淨零排放的共同目標努力。

玉山率先採取多項國際永續做法，成為台灣首家、全球第三家通過SBT目標審核的銀行。圖／玉山提供

海外特色經營，贏向亞洲新格局

玉山銀行目前在10個國家地區設立30個據點，涵蓋兩岸三地、東協地區及國際金融中心等重要城市。玉山海外發展從伴隨台商海外布局開始，透過玉山海外金融平台，連結台灣與海外據點，將優質服務及品牌競爭力延伸至海外，提供金流、貿融、避險、資產傳承等多樣化服務，建立玉山亞洲金融服務平台，滿足顧客跨境需求。

玉山深耕東協市場，長期發展在地業務，隨全球供應鏈移轉趨勢，持續設立新南向國家據點，2022年新增泰國曼谷、越南胡志明代表人辦事處，亞洲布局更加完整。玉山發揮跨境整合優勢，依據各國家地區不同的特色，採取不同經營模式。

玉山是緬甸首家台資銀行，於緬甸環境動盪下，堅持營運不中斷，協助企業維持生產及營運，發揮金融業支持社會運作的關鍵力量，獲得顧客的信任及主管機關肯定。柬埔寨UCB子行目前共有14家分行，為當地據點數最多之台資銀行。結合實體分行服務及ATM、行動銀行等線上服務，提供顧客存款、房貸、信用卡等零售服務，其中房貸及信用卡業務更居柬國市場領先地位。柬埔寨子行信用卡業務結合公益，提撥顧客簽帳金額千分之三為柬埔寨偏鄉弱勢團體提供援助，並邀請柬國VIP顧客及子行員工親自參與各項公益活動，玉山長期投入當地CSR，2022年榮獲Asiamoney雜誌柬埔寨最佳CSR銀行獎的肯定。香港、新加坡是亞洲重要的金融樞紐，也是跨國企業資金調度及籌資中心，玉山採取平台服務經營模式，發展存款、金流及理財業務，提供顧客多元及高效率的跨境金融服務。

玉山持續將台灣經驗結合各國在地智慧，整合各項資源協助台商與在地企業在國際上持續發展與成長，同步接軌國際金融市場，擴大台灣與玉山品牌聲量，贏向亞洲，邁向國際。