「金融界奧斯卡」菁業獎出爐 國泰世華銀勇奪四大獎

五度獲頒信託金融獎業界第一 更奪首屆普惠金融推動獎

有「金融界奧斯卡」之稱、兩年一度的菁業獎於12月16日舉辦頒獎典禮，國泰世華銀行分別拿下「普惠金融推動獎」、「最佳ESG」優等、「最佳消費金融」優等及「最佳個人信託金融」優等4項大獎。其中，自菁業獎設立信託金融獎以來，國泰世華是唯一每屆皆入圍且五度獲得此獎的銀行。此外，國泰世華創國銀先例，於2021年正式開辦的「金融服務站」，打造新型態金融知識及服務取得管道，深獲客戶好評，更獲頒此屆菁業獎首度設立的特別獎「普惠金融推動獎」。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，感謝菁業獎對國泰世華的肯定，今後國泰世華仍將扮演好「永續金融先行者」的角色，以金融專業為本，懷抱「誠信」的態度、「當責」與「創新」的思維，秉持「綠色金融引領，共創永續未來」的企業社會責任精神持續前行，提供客戶最優質完整的金融服務與產品。

全臺首家赤道原則銀行 永續金融先行者

國泰世華銀行於2015年成為臺灣第一家赤道原則銀行，首創太陽能與離岸風電融資，落實ESG責任授信，是臺灣金融業首家國際RE100會員，更訂定出「再生能源占本行電力供應授信比重將持續成長，至2025年比重達85％」，以及「2027年所有煤炭相關授信額度歸零」兩項重大影響力目標。此外，國泰世華於2021年也成為台灣首家取得「個人無擔保貸款服務」碳足跡標籤及減碳標籤，積極推動減碳，並積極推動金管會倡議之「綠色金融行動方案2.0」，更是「永續金融先行者聯盟」5成員之一，因而獲頒「最佳ESG」優等。

保險金信託領頭羊 五度獲頒信託金融獎

國泰世華銀行長期關注社會議題，深刻了解信託價值，因此領先業界成立「信託專業團隊」，發展全方位的信託業務，協助民眾在人生旅程中超前部署，確保未來財產能「專款專用」，達成照顧自己、守護家人、財富傳承的心願。在保險金信託上，國泰世華更是業界領頭羊，日前攜手集團成員國泰人壽，共同催生台灣首例「保險金信託共銷」機制。民眾未來與國泰人壽簽訂保險契約時，即可同時辦理保險金信託，不需要再跑到銀行臨櫃等候辦理，真正落實全民信託的理念。在此信念下，國泰世華成為業界唯一五度獲頒信託金融獎的銀行。

CUBE卡化解消費者痛點 成為國銀史上銀行卡最大流通卡

在消費金融領域，國泰世華銀行2021年8月推出市場首張結合CUBE App自主切換權益的信用卡產品CUBE卡，創造彈性隨選權益機制，有效解決客戶皮包內信用卡過多、且必須逐張檢視信用卡適用優惠權益內容的痛點，提供客戶數位嶄新體驗，上市一年流通卡數已突破250萬張，創下我國信用卡史上銀行卡最大流通卡數紀錄，顯示CUBE卡以客戶視角出發，將不同需求整合，組裝出卡友所需、彈性自選的優惠權益方案，能滿足各類客戶的需要，因而獲頒「最佳消費金融」優等。

金融服務站深入118鄉鎮 消弭城鄉金融落差

在普惠金融與消弭城鄉金融落差方面，國泰世華銀行兩年前推出、並於去年正式開辦的「 金融服務站」，打破銀行的時間與空間限制，透過機動駐點的方式，將服務地點移至民眾生活中不可或缺的超商、超市及賣場中，且將服務時間延長至晚上9點，下班買菜就能兼辦業務。至今金融服務站已前進超過250個通路門市，服務地區涵蓋全臺，甚至深入外島共118個鄉鎮，其中更有21個是銀行局定義的金融服務欠缺地區，整體服務人次已突破57,000人，協助超過18,000人開戶，其中60歲以上長者的網銀申辦率也達到83％，有效打破數位隔閡。因此，此屆菁業獎首次增設「普惠金融推動獎」獎項，國泰世華銀行即獲頒此殊榮。

展望未來，國泰世華銀行除與時俱進，導入數位金融思維，朝亞太地區最佳金融機構的目標邁進外，亦將聚焦「氣候、健康、培力」三大永續主軸，貫徹連結至各項營運流程中，積極推動企業永續，持續發揮社會影響力，與大家攜手一起邁向永續、共創美好環境。