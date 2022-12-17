永豐金控、銀行獲《菁業獎》五大獎項

人力發展、數位金融、消費金融、法人信託、普惠金融 備受肯定

萬眾矚目的金融業奧斯卡獎-第十一屆「台灣傑出金融業務菁業獎」12月16日舉行頒獎典禮，永豐金控與銀行合力拿下5座大獎。永豐金控以「協同擁數成 永豐金控數位文化傳遞與人才培育計畫」勇奪「最佳人力發展獎－特優」；銀行子公司則分別以「iBranch金豐便平台」、「法人客戶多面向信託商品服務」及「永豐元智慧服務MI」榮獲「最佳數位金融獎」、「最佳法人信託金融獎」及「最佳消費金融獎」共3項優等；銀行並以「外籍移工金融方案」獲得「普惠金融推動獎」肯定，獲獎數在金融業名列前段班。

此屆菁業獎「機構獎」共計53家金融機構、129件案件參選，參選業者及件數皆創新高，競爭激烈不言而喻。永豐金控勇奪「最佳人力發展獎－特優」，永豐金控表示，數位為近年企業發展關鍵，永豐以創新有趣的方式進行數位變革溝通，而數位變革的重點不僅在於科技升級，讓團隊擁抱數位文化才是成功關鍵。永豐以文化重塑、數位賦能、提升數位人力資本為變革的基石，對內透過系統化的數位學程，培養員工的數位底蘊，有效達成人才數位轉型之目標，進而加速全行業務之數位變革。

永豐銀行以客戶需求為出發點，結合豐沛的金融科技能量與創新服務。永豐銀行表示，iBranch金豐便平台圍繞「3S」核心理念，包括顧客臨櫃旅程優化（Smooth）、交易流程智能化(Smart)與銀行服務個人化(Sweet)，打造臨櫃全流程數位化分行，大幅縮短客戶在分行的等候時間並落實無紙化，迄今已節省累積近2座台北101大樓高度的用紙量，以行動支持環境永續。

永豐銀行指出，旗下信託與通路法金團隊亦積極回應信託2.0精神，關注個別企業客戶的發展階段、產業特性及商業情境需求痛點，突破既有產品框架，提供高度客製化法人客戶多面向信託商品服務，包括滿足財富傳承、資產管理、交易安全、留才攬才及產業發展等所衍生的信託或保管需求，透過信託服務開創與客戶長遠的信賴關係。



為提供客戶「極度精緻」的個人化服務，永豐銀行首創永豐元智慧服務MI（Meta-Intelligence Service），於上線後廣泛應用於多元場景，包括依消費事件精準行銷、信用卡臨時調額、O2O（線上到線下）跨售與信貸專案決策等，實現快速精準的AI智能決策應用。

此外，永豐銀行外籍移工金融方案，透過發行全台首張外籍移工信用卡「SEA鈦金商務悠遊卡」，及前進廠區提供移工金融諮詢服務、提供合法融資管道，解決外籍移工金融困境，積極回應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）的SDGs 1（消除貧窮）及SDGs 10（減少國家與國家之間的不平等），落實普惠金融精神。

未來，永豐將持續發揮金融核心影響力，打造貼近需求、與時俱進的金融服務，實現「翻轉金融 共創美好生活Together, a better life.」企業願景。