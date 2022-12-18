最強公股銀行-合庫銀 獲頒菁業獎雙項特優

每兩年舉辦、堪稱金融界「奧斯卡」的台灣傑出金融業務菁業獎，向為各家金融機構積極爭取獲獎之焦點，合作金庫銀行此次以創新的產品、完整的業務整合平臺等傑出表現，榮獲這一屆「最佳中小企業金融獎」及「最佳個人信託金融獎」之特優，為本屆唯一獲得兩項特優的公股行庫。

金融研訓院於12月16日舉行第11屆菁業獎頒獎典禮，邀集金管會主委黃天牧等多位重量級嘉賓與會，合庫銀行由董事長雷仲達率獲獎團隊共同出席。雷仲達感謝金融研訓院提供菁業獎的舞台，激勵各大金融同業創新及相互學習，同時也感謝評審委員們肯定合庫對金融創新及普惠金融的付出及貢獻，持續為台灣金融業注入活水和共同進步，實現多贏局面。

為了不斷提升對中小企業的服務與效率，合庫銀行規劃完整的配套措施及推出全新貸款平臺—「微企合e貸」，榮獲「最佳中小企業金融獎－特優」。另因應數位轉型的趨勢，合庫銀行以協助及輔導中小企業轉型並獲取所需資金作為出發點，結合科技與貸款業務，增進申辦便利性及減少客戶舟車勞頓和寶貴時間。

此外，合庫秉持回饋及關懷社會，推出以守護家庭為主體的「家庭福利信託」及以照顧關懷為開端的「長照金融管家」，展開異業結盟，榮獲「最佳個人信託金融獎－特優」肯定。合庫銀行董事長雷仲達指出，合庫一直以來相當關注高齡化及少子化所造成的社會衝擊，而信託服務不僅是最有溫度的金融服務，同時它的運用更是可以超乎人類的想像，合庫未來將聚焦普惠金融及創新的金融服務等不同面向，不斷精益求精，致力提供客戶更好的服務體驗。

合庫銀行強調，此次獲獎既是肯定也是榮耀，同時也賦予合庫更高層面的期許及責任，未來將秉持「主動、靈活、創新」的集團宗旨，持續深耕業務及推動金融創新，為客戶創造價值，並堅守核心價值，發揮金融影響力。