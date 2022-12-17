兆豐金菁業獎勇奪四大獎 稱霸公股銀行

有金融界奧斯卡之稱的「第十一屆台灣傑出金融業務菁業獎」於12月16 日舉行頒獎典禮，兆豐金控集團一舉拿下4項大獎，包括「最佳票券金融獎」特優、「最佳企業金融獎」優等、「最佳海外發展獎」優等及「最佳風險管理獎」優等，稱霸公股行庫。兆豐銀行以攜手台商串鏈世界，創新思維培育未來獨角獸，推動綠色永續金融，且因地制宜發揮海外各國利基，掌握供應鏈重組新契機，在交易面也導入外幣清算制裁風險控管機制，有效防範洗錢、資恐，提升支付清算系統運作之安全，全方位傑出表現贏得評審青睞；而兆豐票券也以業務面著重發展環境永續，促進社會共榮，落實責任治理獲得高度肯定。

兆豐銀行董事長張兆順表示，兆豐銀行掌握供應鏈與ESG趨勢，以創新、跨界的致勝策略，協助國內企業深耕台灣，扶持中小企業，跨足世界，共同邁向淨零轉型，海外拓展部份，兆豐銀行是最早深耕海外、佈局最廣的台資銀行，以國際化金融專業，協助台商新南向及新東進，成為客戶布局全球的好夥伴。兆豐銀行也是台灣最重要的外幣清算銀行，致力於制裁風險管理，落實金流控管，並以滴水不漏及零容忍的高標準打造安全、穩定的外幣清算服務，建構最完善的全方位制裁風險控管機制。同屬金控集團的兆豐票券為票券業領導者，近年來為響應政府綠色金融行動方案及集團永續政策，於110年發行全台首件票券永續指數連結商業本票，這不但代表著兆豐票券推動永續金融的開端，也是票券界攜手客戶發揮ESG正向影響力的起點。

兆豐銀行一向為公股銀行的領導銀行，也是國內專業的商業及外匯銀行，為響應政府鼓勵台商回臺投資政策，利用跨國界、跨單位、跨時區的一條龍服務，整合相關部門及內外部資源成立行動專案小組，協助臺商辦理資金匯回及規劃資金用途，引領資金深耕臺灣，進行產業轉型，提高臺灣產業供應鏈韌性，協助政府、企業及銀行三贏。此外，兆豐銀行為落實普惠金融，從新體驗、新客戶、新思維出發，發揮友善與同理心，將培育新創事業的社會使命內化為企業文化，尤其在疫情最嚴峻的期間，以創新及數位的金融優化，相挺中小企業，並拿下國發基金新創事業貸款專案高達70％的市占率，實踐責任授信，讓台灣的中小新創企業，能夠無後顧之憂的全心衝刺，成為未來的台灣獨角獸，參賽主題「根留台灣、串鏈世界」亦獲得「最佳企業金融獎」之殊榮。

另外，兆豐銀行此次以「兆豐海內外攜手，挺台商邁向全球」為主題，榮獲「最佳海外發展獎」優等獎，憑藉豐富的海外經營經驗，特別成立海外發展行動團隊，整合國內外據點資源，攜手合作，掌握具成長潛力產業及供應鏈重組商機，提供客戶無時差、有溫度的一站式服務，搭配全球金融網路銀行系統的客製化現金管理，為企業及其協力廠提供完整融資規劃及金流服務，成為台資企業追求國際化發展的首選，獲得評審團肯定。

兆豐銀行所建置「全方位外幣清算制裁風險控管機制」榮獲「最佳風險管理獎」，高度運用科技與結合專業團隊智能化評估，精進全球制裁及洗錢風險管控，充分展現兆豐銀行對國際監理規範之執行力及防制金融犯罪能力等各方面之優異成果。本機制之建置係為國家使用，兆豐銀行身為公股銀行，肩負國家使命責無旁貸，以本國銀行外匯龍頭角色，勇於承擔此重責，使本國境內美元清算機制，得不落入外商銀行主導。未來兆豐銀行將秉持專業，肩負國家使命，在系統、人員、國際監理及防制金融犯罪能力等面向樹立標竿及典範，以發揮金融業蓬勃發展之正向影響，善盡台灣金融業之國際義務與責任。

兆豐票券近年來亦積極投入在永續議題上發揮正向影響力，連同本次「發揮正向影響 引領永續發展」參賽，已三度獲得「最佳票券金融獎」特優獎，並以發行多檔永續指數連結商業本票，支持客戶一同因應氣候變遷，綠色金融投資及授信金額持續成長，用心投入環境保護、員工關懷、社會公益等領域，持續引領票券業攜手客戶朝向ESG永續之路前進。

兆豐銀行於聯貸市場具領導地位，今年以來已統籌主辦數件百億元大型聯貸案，深獲企業信任，連續兩年榮獲亞太區貸款市場公會Asia Pacific Loan Market Association（APLMA）評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」殊榮，專業能力亦受到國際肯定；兆豐銀行致力於追求永續成長並建構永續發展藍圖，接軌國際，淨零轉型，推動ESG企業永續經營及綠色金融，截至2022年10月，兆豐銀行綠色（永續）投資及融資金額累積約TWD 6,500億元，較去年同期成長12.2％，善盡優質金融機構之社會責任，持續朝亞洲最佳區域銀行的目標大步邁進。