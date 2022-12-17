唯一外銀 星展銀奪《菁業獎》「最佳財富管理獎」

有金融業「奧斯卡」獎之稱的《台灣傑出金融業務菁業獎》，是台灣金融業競逐的重要獎項。星展銀行（台灣）今年勇奪「最佳財富管理優等獎」，成為本屆唯一名列菁業獎榮譽榜的外商銀行。

由台灣金融研訓院主辦的《菁業獎》設立為樹立金融同業楷模，促進金融界觀摩學習，激勵金融業進步與創新。經過三階段嚴格評選，星展銀行（台灣）勇奪「最佳財富管理優等獎」，主辦單位讚許星展銀行（台灣）設計客製化的客戶服務歷程，提供簡單直覺的平台及豐富的產品選擇，完善客戶的服務體驗。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，星展銀行相當重視台灣市場，除了透過多次併購與增資擴大在台財富管理業務版圖，更傾注資源培育在地優秀人才，引進一流的數位解決方案，致力提供滿足台灣財管客群需求的產品與服務。此次成為唯一榮獲菁業獎的外商銀行，是對我們長期深耕台灣市場最好的肯定與鼓勵。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基說明，星展銀行（台灣）從「塑造愉悅的銀行體驗」（Making Banking Joyful）角度出發，不斷透過數位創新帶給客戶更簡單、便捷的服務。例如專為台灣財富管理客戶設計的行動銀行app「星展digibank」，就是在對台灣客戶進行調查後，與集團跨國團隊共同設計研發，不僅支援超過50種銀行交易選項，更具備「高度客製化」、「簡單直覺化」、「資安更強化」三大特色。今年更進一步推出「外國債券數位交易服務」，投資交易功能更加完整。

作為全球最佳數位銀行，星展長期對數位的部署，也在疫情期間展現成效。疫情發生時，星展銀行（台灣）不僅能第一時間執行居家遠距辦公，更無縫接軌地透過行動銀行、網路銀行、電話客服及LINE平台上之「星展i客服」等管道滿足客戶的交易需求，並因應疫情以線上方式舉辦投資理財講座、推出視訊保險簽單等服務等，真正做到讓客戶不用出門，就能以零接觸方式完成所有需要的銀行服務。

在年初宣布併購花旗集團在台消費金融業務後，星展正緊鑼密鼓地籌備業務整合，未來也將不斷創新、力行永續，持續對台投資，落實深耕台灣市場的承諾。