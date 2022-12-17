臺銀推動數位轉型 培育數位人才 獲菁業獎肯定

向來以金融界「奧斯卡」大獎聞名的「台灣傑出金融業務菁業獎」，是為樹立金融同業楷模，促進金融界觀摩學習，激勵金融業進步與創新的榮耀殿堂。在歷經長達三個月初審、複審、決審程序考驗後，臺灣銀行突破層層關卡，拿下第11屆菁業獎「最佳人力發展獎」優等之殊榮，為該獎項唯一入圍並獲獎之公股行庫。



臺灣銀行為朝數位轉型願景邁進，由領導階層發起並擔任推動者，傾力展開各項興革。為促進各業務及營運數位化的轉型，於110年11月將電子金融部轉型為「數位金融部」，由數位金融部擔任數位轉型的推動引擎，並加速臺灣銀行數位人才育成。數位金融部整合創新實驗室(InnoLab)資源，協力將數位及創新科技應用於金融商品、服務及商業模式，就如同臺灣銀行呂董事長桔誠所形容：「數金部就像是一名建築師」，設計並扮演總行業務管理單位與資訊處之溝通協調介面，強化各單位執行專案之協作關係，進而發展出「以使用者為中心」之服務。



透過組織變革驅動文化再造，以建立創新思維及單位協作強鏈結，這貫穿其中的至要關鍵為人才。臺灣銀行意識到，身為國營事業受限於預算員額及用人費總額管制，無法擴大招募數位科技人才，故亟需培養內部跨業務職能之數位人才。遂與財團法人資訊工業策進會共同舉辦「數位轉型種子人員計畫輔導培訓班」，對內從優遴薦種子人員，並輔以「創新工坊」、「實證工坊」等課程培訓，並辦理「行內優化分行作業流程創意競賽」，期望藉此引進內外部資源及學習新方法，奠定未來業務轉型規劃之基礎，儲備數位人力資源，以維持長期競爭力。



臺灣銀行未來將偕同「菁業獎」之榮耀，持續推動各項培育數位金融人才計畫，同時秉持數位轉型的初心，重新建構成為強韌企業，並以數位創新思維為基礎定位，強化組織文化的更新，與時俱進以符合顧客價值與體驗之核心理念，達到提升整體銀行營運效益、企業永續經營之目標。