台新數金勇奪11屆菁業獎兩大獎

創新收付與數位銀行獲青睞

素有金融界「奧斯卡」之稱的「菁業獎」，昨(16)日舉行第11屆頒獎典禮，台新銀行本屆以「Richart在手 翻轉創新金融生活」和「台新pay+ 支付時代無處不在」兩項專案，勇奪「最佳消費金融獎」優等及「最佳數位金融獎」優等殊榮，發揮數位金融強項，結合創新金融科技搭配務實案例，從眾多參賽作品中脫穎而出。

財團法人台灣金融研訓院主辦的「台灣傑出金融業菁業獎」(簡稱菁業獎)兩年舉辦一次，被視為國內金融界極高榮譽。今年邁入第11屆，參選家數及件數均創歷屆新高，合計53家金融機提出129件案件，一同角逐16個獎項，競爭激烈。歷時長達3個月評選，台新銀行以數位銀行Richart摘下「最佳消費金融獎」優等，台新pay+也勇奪「最佳消費金融獎」優等肯定。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，感謝評審委員青睞，未來將持續深耕消費金融與數位金融服務，廣納培育數位金融人才，落實資訊安全與監管合規性，持續優化商戶服務與使用者體驗，扮演數位金融科技先行者，成為民眾金融智慧好夥伴。

黃天麟指出，台新數位銀行Richart以共感、貼心、便捷的形象立足於數位金融市場，並擁有「產品三高」和「行銷三低」的特色，包含高頻率優化APP介面、高客戶滿意度、高用戶實動率，以及低齡可開戶(7歲以上由法定代理人同意即可開戶)、低申購門檻、低交易手續費和信貸利率。此外，Richart每次系統更新均納入客戶回饋與創新基因，推出申貸同步開戶、異業定存、多人轉帳、備用金等產品，不僅讓服務深入不同場域，也滿足不同客群對金融產品的需求與期待。

在數位支付方面，隨科技發展帶動消費者支付習慣轉變，零售產業面臨諸多數位轉型考驗。台新銀行致力提供多元、新型態的收、付款支付模組供商戶串接，打造一條龍收付服務。透過台新pay+服務平台，零售通路可建構自有品牌的行動錢包服務、發行自有電子禮票券，並獲取市場第一的電子錢包與行動支付收款服務，一次可收受高達29種市面上的電子錢包，有助於進行深度會員經營。台新銀行表示，除目前已合作諸多零售業商戶外，未來將積極攜手更多產業夥伴，共創數位生態圈。