中信囊括第11屆菁業獎7大獎 創下獲獎新佳績

堪稱金融業「奧斯卡獎」的第11屆「台灣傑出金融業務菁業獎」（簡稱「菁業獎」）12月16日舉辦頒獎典禮，中國信託創下提報7個獎項全數獲獎之大滿貫，一舉囊括「最佳綠色專案融資獎」等5項特優及「最佳消費金融獎」等2項優等，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）再度於百家爭鳴的評比中脫穎而出，創下獲獎新佳績。

由財團法人台灣金融研訓院主辦之第11屆菁業獎今（2022）年4月開放選拔，中國信託銀行勇奪「最佳綠色專案融資獎」、「最佳財富管理獎」、「最佳法人信託金融獎」、「最佳數位金融獎」、「最佳風險管理獎」5項特優及「最佳消費金融獎」優等，中國信託金融控股公司亦由於長期耕耘ESG（Environmental, Social, Governance）議題，奪下「最佳ESG獎（一般金融組）」優等。

第11屆菁業獎頒獎典禮16日舉行，中國信託勇奪5特優、2優等，金管會主委黃天牧（左）頒獎予中信金控總經理陳佳文（右）。／中信銀行提供

成立財顧及專案融資團隊專精綠色金融

在綠色專案融資方面，中國信託銀行是國內少數成立專責「財務顧問團隊」（Financial Advisory Team）及「專案融資團隊」（Project Finance Team）的銀行，主要涵蓋領域包括風力發電、太陽能發電、熱處理發電廠等各項再生能源專案融資，其中又以離岸風電著墨最深。

在財富管理上，中信銀行發揮ESG與普惠金融精神，以「實踐樂齡友善與普惠金融」、「完善財富管理會員制度」、「高資產客戶多元專屬產品及數位便利服務」、「專業智能有溫度」四大構面打造各世代財管服務。因應後疫情時代之客戶行為模式改變，中國信託銀行運用智能科技結合人性溫度，提供無時不在、無所不在且有溫度的服務，守護客戶資產。針對不同風險屬性客戶，依照市場變化及投資習慣的需求，提供多元金融商品。

員工福利信託業務市占第一

在法人信託金融，早在18年前，中國信託銀行便已成立「法人信託部」，是全國唯一擁有專責單位的銀行，一次滿足企業及員工在資產管理、保管銀行及股務代理等三大需求。18年來，中國信託銀行在股務代理、保管銀行、信託業務上成績亮眼， 不僅股務代理客戶達430家以上，是台灣第一大股代機構； 在保管銀行業務上，也是台資銀行的第一大保管機構；在信託業務上，則致力提供多元的信託產品，其中員工福利信託業務市占第一， 居業界龍頭地位。

第11屆菁業獎頒獎典禮16日舉行，中國信託勇奪5特優、2優等，金中信金控總經理陳佳文出席領獎。／中信銀行提供

首創全程零接觸分行

在數位金融領域，中國信託銀行不斷用數位科技提升民眾來行體驗。當疫情來襲，零接觸風潮興起，中國信託銀行領先同業，首創全程零接觸分行「Phygital Banking」，打造兼具「數位便利」與「關懷溫度」的分行體驗。「最重要的轉型契機，就是和疫情結合在一起。」中國信託銀行作業暨資訊處處長蕭重建說，當疫情開始推行簡訊實聯制時，客戶很自然的就會拿起手機，掃描QR Code，也順勢收到中國信託銀行零接觸分行的訊息。

善用科技、數據 建構全視角個金防禦

在風險管理上，一場百年大疫，催化了銀行對風險韌性的關注。面對與每個人息息相關的信用卡、信貸、房貸等個人金融風險管理，「中國信託銀行運用科技、數據支持細緻的風險管理策略，打造具彈性與前瞻性的風險管理架構。」中國信託金控風險長黃志中說。為了因應後疫情時代客戶需求與經營環境的轉變，中國信託銀行跳脫傳統單一產品或流程的思考模式， 從「Digital End-to-End」管理的角度出發，針對貸前與貸後兩大階段，提出全面性對策。

汽機車族必備中油Pay ，打造車聯網生態圈

在消費金融上，中國信託銀行與台灣中油攜手打造中油Pay，成為推動油品市場數位轉型的先鋒，是交通產業首創的電子錢包， 如今中油Pay已成為汽機車族必備的行動支付工具。中油Pay綁定數已達100萬，顯見廣受客戶愛用，每月交易筆數已超過150萬筆。「社會共好 產業多贏」是中油Pay的核心價值，中國信託銀行努力讓行車支付體驗、產業數位轉型、ESG環境永續都更美好。

推動ESG，世代相傳永續金融

在落實ESG方面，中國信託金控持續在商業決策與創新服務中注入永續思維，在環境、社會、公司治理（ESG）面之推動上不遺餘力，期望達成「以永續金融發展世代綿延的自然與社會環境」（Finance for Generations）。中國信託金控以「鋪墊低碳世代」為主軸，積極響應全球氣候變遷倡議、淨零碳排及低碳轉型行動。作為台灣最國際化的金融業者，中國信託金控率先國內同業加入「碳核算金融聯盟」（Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF），以國際先進的方法學，落實投融資組合的財務碳排放量盤查與揭露，並擔任PCAF亞太區主席及全球核心小組成員；此外，中國信託金控以2050年淨零排放為前提，持續制定短中長期減量目標、發展永續商業策略，提供完善的綠色金融商品及服務，期許透過綠色金融的實踐，將資金引導至低碳產業， 推動低碳轉型，降低對環境的負面衝擊。在2022年，中國信託金控獲英國《金融時報》、《日本經濟新聞》與國際研究調查機構Statista合作評選為亞太區氣候領袖企業（Asia-Pacific Climate Leaders）。

菁業獎兩年選拔一次，本屆評選，中信銀行於群雄爭霸中突破重圍，創下獎項設立以來金融機構獲獎數最多之紀錄，同時也是中國信託參賽以來最優異之表現。今年以來，中國信託已榮獲國內外逾280項大獎肯定，創下連續11年獲獎數破百之佳績，刷新歷年獲獎數。展望未來，中國信託將持續以「臺灣第一、亞洲領先」的領導品牌為願景，持續精進營運績效、公司治理、社會參與及綠色金融服務等作為，並聚焦金融科技發展，穩健朝向亞洲區域型銀行之目標邁進。