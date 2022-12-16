凱基銀以數位科技實現普惠金融

榮獲第11屆菁業獎特別獎「普惠金融推動獎」肯定

凱基銀行持續落實普惠金融再度獲得肯定！由財團法人台灣金融研訓院主辦，素有金融界奧斯卡獎之稱的「第11屆台灣傑出金融業務菁業獎」於16日舉行頒獎典禮，凱基銀行運用數位科技及大數據，透過多樣創新金融商品，幫助金融弱勢族群逐步建立信用，進而取得合理的金融服務價格，以具體行動發揮普惠金融的理念獲得評審肯定，榮獲今年設立的特別獎「普惠金融推動獎」。

凱基銀行個人金融總處敖蓓寧資深副總表示，因應社會工作型態不斷轉變，我們觀察到社會上許多族群，因沒有傳統的薪資證明，無法取得銀行貸款，像是計程車司機、外送平台人員、電商賣家、技職人員等。凱基銀行以客戶需求為中心，運用銀行核心實力如大數據、API技術，開發全新風險管理評分模式，積極拓展金融服務的可及性，並以利他、共享思維打造創新數位服務，幫助年輕世代及金融小白，建立個人信用紀錄，這就是凱基銀行身為「普惠金融實踐者」的使命與價值。

凱基銀行為擴大實踐普惠金融，運用全新的評分機制取代傳統財力證明來評估客戶的還款能力，自2017年領先金融同業推出計程車司機信貸，以「隊員在隊營收」作為貸款財力文件，推出24小時的快速小額貸款服務，深獲運將好評。此外，凱基銀行主動與三大電商平台合作，以賣家的銷貨紀錄來取代薪資證明；針對外送員，則攜手兩大外送平台，以外送收入認列方式推出備用金專案。依照各產業特性，運用大數據與第三方平台的API 串接進行客製化分析，獨家開發制定不同的信用評分模型，提高風險預測的精準度，有效降低信用違約的風險，迄今，凱基銀行已提供超過1.5萬位金融弱勢族群貸款服務，放款金額達7.5億元，提供眾多金融小白人生第一筆銀行貸款。

凱基銀行在推動普惠金融領域獲獎連連，除了今年獲得「台灣傑出金融業務菁業獎」外，還贏得國際性權威金融媒體《財資雜誌(The Asset)》頒發「最佳數位ESG專案」大獎；數位時代《創新商務獎Future Commerce Awards》之「最佳產品創新獎」、「最佳商業模式創新金獎」、「最佳產品創新金獎」、「評審團大獎」；以及工商時報數位金融獎「數位普惠獎優質獎」等國內外多個重要獎項肯定。未來，凱基銀行除了持續關注客戶需求，協助各行各業都能獲得完整的金融服務，也將眾多合作夥伴串連成金融生態圈，讓客戶不僅可以取得資金，更能得到全方位的服務，落實凱基銀行的社會關懷與企業承諾。