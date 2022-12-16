淡水一信與時俱進加入科技力服務在地客戶

提升地方數位量能，再獲第11屆菁業獎「最佳合作金融獎 特優」

創社將近90年的淡水一信，深耕地方金融，不僅受到地方民眾肯定，在過去20年屢獲有金融業奧斯卡獎之稱的「台灣傑出金融業務菁業獎」，今年再度以「資訊管理e化，值得信賴的在地金融」榮獲第11屆菁業獎「最佳合作金融獎 特優」。淡水一信表示，時代在改變，淡水一信也與時俱進加入科技力，包括推出多元化社區管理費代收服務平台、ESB企業匯流排中介系統、網路銀行系統不斷優化、推動行動支付等具體措施，提升地方數位化使用量能。

為了強化內部管理效能及提高臨櫃作業效率，淡水一信領先所有信用合作社建置ESB企業匯流排中介系統(Enterprise Service Bus)，藉由系統的靈活運用，可消除不同系統之間的技術歧異，並陸續開發資訊管理及防制洗錢等系統，有效提升效率、節省人力、降低錯誤率。

導入科技力同時，淡水一信更用行動力落實普惠金融，住戶管理費繳交管道相當多元，包括臨櫃代收、存摺代扣、超商代收、ATM轉帳，便捷、快速又安全。淡水一信近年也將營業據點擴增到銀行沒有設分行的地方，尤以萬里地區經濟貢獻最為顯著，以彌補金控公司、商業銀行無法服務到之地區客群及中小企業，對繁榮地方及經濟發展頗具貢獻。

淡水一信這幾年重視金融數位化建置，不斷優化網路銀行、導入行動支付及發行一卡通金融卡。淡水一信表示，客戶使用網路銀行及行動銀行依賴性與日俱增，每年新增之累計啟用人數、使用人數及筆數，各項數值均以20%以上之成長速度逐年攀升。淡水一信也於民國109年就加入台灣Pay行動支付行列，提供客戶兼顧安全與便捷的金融卡雲支付服務，只要下載淡水一信「行動銀行」APP或「台灣行動支付」APP，於線上綁定金融卡帳戶，即可享購物消費、轉帳、繳費、繳稅等行動支付服務。

近3年來地方產業受到疫情衝擊，淡水一信協助地方經濟在疫情下不中斷、持續履行對社會之責任、實現普惠金融之精神。