時代的轉捩點 2023引領未來的趨勢投資

富邦投信：回歸基本面，新能源的爆發年

邦投信11月14日與中華經濟研究院聯合發表今年度「國人安心樂活享退調查」研究結果，並針對2023年的趨勢投資做深入分析。富邦投信自2017年起即開始委託中華經濟研究院，針對不同世代之退休理財進行專案研究，早期的研究結果發現年輕族群退休準備過於保守，在高風險產品的配置比重較低，近兩年則明顯提升對股市的參與度及關注度，是一個好的現象。

富邦投信總經理李明州指出，時間就是年輕族群的本錢，隨著定期定額理財方式、盤中零股交易制度上路、網路資訊發達因素，年輕族群已開始大量投入投資市場，股票投資不再只是高資產族群或高齡族群的專屬工具，市場需要提供年輕人中長期的理財規劃服務。

從今年度「國人安心樂活享退調查」的調查結果亦發現，不論未退休或已退休族群，使用ETF進行投資理財的比重，皆呈現增加趨勢。其中，各族群皆以偏好投資「股票型ETF」為主，其次為「主題型ETF」。此外，25至34歲的年輕族群投資ETF比重大幅成長，2018年至2020年皆維持在10%左右，2022年則高達近五成，為各年齡層中投資ETF比例最高的族群，可見年輕人對於ETF產品的接受度和使用其做為投資理財工具有明顯進步。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，今年在美聯儲的強升息下，無論股債市場都經歷了一波估值調整的洗禮。在這個過程中，企業獲利與展望似乎顯得不那麼重要。因為最終，在貨幣政策緊縮的環境下，價格都得下跌。而在2022年末，可以看到2023年與2022年最大的差別，可能就是強升息的周期接近尾聲，未來美聯儲可能仍計畫保持一段時間的高利率狀態，但升息的幅度要縮小了。這也意味著估值調整終於要落底了。無論本益比停在10倍12倍還是15倍，企業獲利開始有意義了。

此外，2023年企業獲利展望依然保持成長的企業，將比過去兩年更受歡迎。因為在2023年的經濟放緩中，業績成長將是稀缺資源。2023年將是回歸基本面的一年。唯有獲利成長、超越景氣週期的公司能得到資本市場的青睞。

徐翊達進一步表示，在消費、投資週期放緩的一年，大家更加重視政府投資，政府訂單，因為唯有政府會在經濟放緩中保持支出，其中最看好的就是新能源的投資。

綠能投資的概念在過去10幾年有巨大的變化。10多年前投資成本高昂的太陽能、風電更多是泛道德性的訴求，到4、5年前因為成本下降與供應鏈要求，新能源投資開始具有經濟的合理性，到了俄烏戰爭後，獨立的新能源成為了國安議題。從道德到經濟再到安全，看到了政府加大投資的傾向越來越強，因此2023年將會是新能源的另一個爆發年。

綜上所述，徐翊達認為，2023年的高利時代十分有利於息收的選擇。與過去10多年的QE時代不同，在美國利率企圖走向正常化的情形下，未來美元的基本利率可能停在3到4％之間。所有的息收類產品的收益，將在這個基礎上往上加碼風險貼水，2到4個百分點。息收的水準將會大幅提高。

因此，要累積退休基金，更應傾向以大盤為核心，加碼投資趨勢性產業，包括綠電、電動車、AI、生技。消費性產品會有商業周期變化，會有投資時點的問題。但必須消費品是人們生活中不可或缺的標的，趨勢產業其實本質上都是必須消費產業。而這裡的必須消費不是單單指食品、服裝之類的民生物資，這還包括未來生活出行一定開電動車、居家環境會越來越自動化、AI化、年紀大了之後的醫療服務。就如同巴菲特的選股原則，從生活中找。

大盤核心部位可選擇追隨經濟成長的股債ETF，如追蹤台灣50指數或全球投資等級債指數的相關ETF。衛星部位則可區分為兩部分，包含成長趨勢及高息配置兩類，前者成長趨勢如ESG理念篩選、網羅全球優質綠色電力企業，或是可完整捕捉未來移動相關產業鏈主題的相關ETF；後者高息配置則可挑選如高股息ETF或REITs相關ETF。

至於配置比重，徐翊達建議，保守型投資人核心部位可佔9成、衛星部位僅布局1成，且以息收資產為主。積極型投資人則建議核心部位及衛星部位各佔5成，且衛星部位中，成長趨勢部位可為4成、息收僅佔1成。