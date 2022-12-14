土銀公益信託多獎肯定　擴展跨域結盟

公開舉行公益信託捐贈儀式暨安養信託異業結盟簽訂備忘錄

土地銀行為感謝111年度企業界及善心人士慷慨解囊捐贈公益信託以資助弱勢族群的善行，並展現土銀長期推動公益安養信託、發展多元創新信託的決心，特於12月13日於總行舉辦「公益信託公開捐贈儀式暨安養信託異業結盟簽訂備忘錄活動」，活動由董事長謝娟娟、總經理何英明頒贈感謝獎座予委託人代表，會中並與「永進長照社團法人附設私立善美得綜合長照機構」、「社團法人中華民國高齡金融暨長照跨領域發展協會」進行異業結盟合作備忘錄簽約儀式，與來賓共同見證土銀長期善盡企業社會責任及永續經營理念。

金管會自105年起舉辦為期5年（105～109年）之「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」，土銀已連續5年榮獲評鑑績效優良銀行佳績。又配合金管會於109年9月1日起推動「信託2.0計畫」，土銀積極發展全方位信託服務獲致豐碩成果，榮獲金管會評鑑110年信託業推動信託2.0計畫第1期「安養信託獎」A組績效優良獎項，暨獲頒工商時報111年多元信託創新獎之「公益信託創新獎」及「不動產管理信託創新獎」優質獎肯定。

公益信託績效卓著 111年捐贈金額達9,032萬元

依照國家發展委員會人口推估報告，台灣將在114年步入超高齡社會，因此我國政府積極推動長照2.0與普惠金融，妥善照顧銀髮族群。土銀肩負推動政策與企業社會責任雙重使命，自105年度起與各縣市政府合作開辦「社會福利公益安養信託」，近7年已累計承作41案，受益人數累計達3,898人，地區遍及19個縣市。111年度承作的公益信託到目前為止，6位捐贈人捐贈金額共計9,032萬元，受益人數達713人。

土銀在公益信託方面，積極發展「社會福利公益安養信託」，藉由各縣市政府社會局（處）提供符合資格之受益人名單，補助中低收入之高齡者及身心障礙者生活安養費用或居住安養機構所需費用，協助政府達成照顧高齡者及身心障礙者的政策，減輕政府財政負擔。

土銀攜手長照機構 打造信託一條龍服務

為因應超高齡社會，土銀攜手「永進長照社團法人附設私立善美得綜合長照機構」、「社團法人中華民國高齡金融暨長照跨領域發展協會」舉辦異業結盟合作備忘錄簽約儀式，以打造不動產信託與多元安養信託一條龍服務。

配合金管會推動信託2.0計畫之「打造友善住宅，推動在地安老」願景，土銀善用不動產專業優勢，結合前端建商不動產信託及後端長照機構安養信託業務，開辦「樂齡安居信託整合服務」創新服務，依業者開發型態及未來營運模式，由土銀提供建商融資並搭配地上權或租賃權信託、土地產權信託、興建資金信託、營運資金信託等架構，俟建商完工後，地上建物由長照機構承租營運，土銀則提供高齡者入住長照機構後續安養信託諮詢及規劃，擴大長者照護服務與安居層面。以本次簽約合作的善美得長照機構為例，即係透過此種模式，創造高齡者、業者及土銀三贏局面。

此外，土銀依據過往承辦安養信託經驗，發現受限於少子化、家人信任關係或照顧者生命有限等因素，往往難以覓得適合的信託監察人人選，因此土銀特與社團法人中華民國高齡金融暨長照跨領域發展協會簽約結盟合作，藉由該協會所設專業信託監察人，有效把關及完善高齡者所需照護及財產管理問題。

安養信託異業結盟合作備忘錄簽約，由高齡長照協會常務理事徐采蘩(左起)、土地銀行董事長謝娟娟、土地銀行總經理何英明、善美得長照機構督導曹彩美共同與會。（圖／土銀提供）

土銀持續落實ESG及友善金融

土銀董事長謝娟娟自上任以來持續落實ESG之金融普惠原則，以保障高齡者與弱勢族群權益，同時也持續耕耘友善金融領域、積極落實公平待客原則，111年亦獲頒金管會評核年度「公平待客原則評核排名前25％」殊榮。

土銀秉持「取之於社會，用之於社會」理念，持續善用自身不動產專業角色，與政府長照制度相輔相成，滿足國人所需的醫療照護服務，積極協助高齡者保障其退休生活。