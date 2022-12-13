中信銀全方位家庭理財健診 強化資產配置組合

全球通貨膨脹急遽，由美國聯準會帶起全球央行快速且大幅升息，致使經濟市場無法即時應對，股債價格出現近30年來最大的同步下挫，傳統避險性資產 (政府公債、黃金) 都失去其效用，多數投資人投資部位有較大幅度的虧損，若未能有效調整投資組合，恐怕將偏離理財目標。

中國信託銀行表示，對一般人來說，高通膨會削弱購買力，影響未來消費支出，所以屆臨退休或有其他理財目標規畫者，必須將高通膨因子納入評估，重新計算其對理財目標產生的資金缺口。對投資人來說，則是重新審視對風險承受能力及投資組合損益情形。

考量央行升息對抑制經濟增長和物價上揚的遞延效果將逐漸顯現，中國信託銀行認為，投資人應趁此時藉銀行等專業機構的外部協助，進行理財健檢，全面審視自身投資組合與水位，以控制波動且穩定收益為訴求，強化投資組合的彈性及流動性，以應對不確定市場下的投資調整。

2023年預估仍是波動度大的投資市場，投資人現階段應該回到自身理財目的，從目前所處的人生階段，評估收支暨財務狀況，計畫性的做好理財規畫。中國信託銀行為了協助客戶對焦理財需求，以客戶體驗為核心，推出線上「家庭理財健診」服務，財富管理客戶可於中國信託行動銀Homebank依個人的五大理財目標-「退休準備金」、「家庭責任」、「醫療保障」、「目標規劃」、「財富傳承」，勾選提問後，即可立即得知個人在各項目標應準備的金額。此外，為落實目標管理與追蹤，客戶可將與中國信託銀行往來的資產分配到對應目標，用專款專用的方式釐清缺口，進行目標達成狀況的追蹤與管理。

線上「家庭理財健診」可從行動銀隨時查看達成進度、調整目標與準備狀況，若有進一步的諮詢需求，可點選「諮詢專人」，以線上數位通路結合線下理專團隊，提供完善理財體驗。

在年終活水發放之際，中國信託銀行建議投資人將美元及短天期投資等級債券(或基金)納入投資組合中，亦可選擇利率變動型保單或分紅保單，除了抵禦利率與信用風險外，更可因升息提高固定現金流以彌補通膨衝擊。同時美元較其他非美貨幣擁有較高利差，確保其相對強勢地位，保有一定的投資彈性；為規避利率與信用風險，應降低投資組合中高槓桿或信用評等較低的標的。

股市方面，高通膨導致的成本上升更壓低利潤，企業尚在獲利及存貨調整階段，股價落底時間遭延遲，中國信託銀行建議投資人要嚴控部位比重，以財務體質較佳的標的為主，透過中長期定期投入(定期定額/股)、分散風險與平均成本。

中國信託銀行提醒，升息循環下帶動部分新契約責任準備金利率調升，欲做傳承規劃或家庭責任準備的民眾，重新檢視自身保障缺口，有效率地堆疊自身保障。

8.8萬份發財金、發財水 金兔年進活水喜迎財

面對新年度到來，中國信託銀行盼與民眾喜迎新年，近年來均準備精美年曆、提供來行財管客戶索取，限量發送，送完為止。

中國信託銀行新春備有88,888份發財金及發財水，預計於農曆新年後第 1 天營業日（2023 年1月30日）贈送給來行財管客戶，祝福於來年一切「境善靜美，喜氣洋洋」。

發財金、發財水數量有限，送完為止，請洽中國信託銀行各分行。

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理財健診詳情請洽中國信託銀行Home Bank網址

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