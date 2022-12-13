國壽攜手北市大 推USR高齡促進計畫

根據國發會推估，台灣將在2025年邁入「每5人就有1人位老人」的超高齡社會，然而國人越來越長壽的同時，不健康餘命卻也持續拉長，其中與高齡失能高度相關的「肌少症」也越趨重要。邁入60周年的國泰人壽看到此一趨勢，在今年發布之「E．P．S」戰略當中即將「Elder Friendly-友善高齡」訂為策略藍圖中的重要一環、大力推動多元高齡健康商品及高齡服務，今年更與臺北市立大學(以下簡稱北市大)USR計畫「推動活躍老化運動學院．點亮都會健康樂齡活力」合作，聚焦高齡健康促進議題，期待幫助更多長者遠離肌少症、儲備健康樂享晚年。

高齡運動教材數位化 影響力加乘

北市大長期深耕高齡健康促進議題，透過專業講師運用系統化課程，帶領長者快樂、安心地運動。此次透過與國泰人壽的合作將實體課程內容轉製為6支的「大人的樂活健康操」系列影片，分別以「強化肌肉的力量及質量」、「提升柔軟度」、「增進心肺耐力」、「加強平衡感」等高齡健康關鍵要素作為主題，並由北市大專業講師、學生助教及長輩學員擔綱演出。影片除了成為臺北市立大學高齡運動課程的輔助教材外，在今年5月台灣疫情爆發時，更成為長者學員在家中自主運動的好幫手。

「大人的樂活健康操」系列影片連結：https://youtu.be/kW-cwJt9KVY

國泰人壽與北市大共同製作「大人的樂活健康操」系列影片，幫助長者在家也能自主運動。圖：國泰人壽提供

運動指導結合反詐騙推廣 守護獨居長者身心財

除了製作影片、擴大課程影響範圍外，國泰人壽亦贊助北市大之「居家高齡運動指導計畫」，讓專業講師走進獨居長者家中，幫助長者在家也能運動保健康。計畫結合國泰人壽長期推動的反詐騙議題，將重要的反詐騙觀念轉製圖文懶人包，透過北市大講師於帶領長輩運動時一併分享給長者、協助其身體健康之餘，也減少被詐騙的風險。今年共有13位長者參與計畫，有多位長者表示在課程後了解到更多的詐騙手法，也認識了165反詐騙專線，更願意將學習到的反詐騙知識分享給親朋好友知道。

國泰人壽同仁參與「高齡運動指導培訓課程」，學習如何帶領長者進行肌力訓練。圖：國泰人壽提供

運動指導培訓課程 讓業務同仁也能帶長輩「動次動」

客戶的健康一直是國泰人壽相當關注的議題，除了已培訓超過1.4萬名業務同仁成為「失智友善天使」外，今年更與臺北醫學大學合作健康認證課程，期待業務同仁除了協助客戶進行財務規劃外，亦能分享更多健康知識給客戶。此次與北市大的合作教導了約130名外勤同仁如何帶領長者進行「肌力訓練」動作，並學習高齡運動中相當重要的「運動前暖身」及「運動後伸展」等技巧。100%的結業同仁皆回饋會把課程所學應用在日常生活及工作中，期待透過運動，讓長者的健康生活延長，縮短需要被照護的時間。

CSR X USR帶來雙贏 長者健康也發揮青年價值

國泰人壽此次與北市大的合作，除了實際幫助到長者的健康，更間接提升了USR計畫參與學生的自信心及成就感。例如參與高齡運動指導影片的製作讓學生發揮了運動指導專長、展現了自身的價值；高齡運動指導培訓課程的學生講師也表示除了累積教學經驗、精進了技巧外，國壽同仁即時的反應及回饋也讓他們覺得非常有成就感。

超高齡社會已經是可預見的未來，然而這樣的銀髮浪潮並不一定是危機，協助長者更健康更可能讓危機成為轉機。身為民眾風險管家的國泰人壽，此次透過與北市大USR計畫的合作，期待發揮1+1>2的力量，持續陪伴大眾面對高齡風險，成為提供身體、心理、財務風險解方者，成為台灣長者溫暖的「新家人」。