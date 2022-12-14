投資自己 清大財務金融在職專班歡迎你

國立清華大學財務金融碩士在職專班致力培養理論分析與實務操作並重之財務金融專業菁英。圖：國立清華大學財務金融碩士在職專班提供。
國立清華大學財務金融碩士在職專班致力培養理論分析與實務操作並重之財務金融專業菁英。圖：國立清華大學財務金融碩士在職專班提供。

國立清華大學財務金融碩士在職專班（MFB）為因應數位化金融時代對數據分析人才的殷切需求，致力培養理論分析與實務操作並重之財務金融專業菁英。憑藉科技管理學院橫跨多元領域的師資和豐富的教學經驗，並配合當前金控產業以及數據分析的發展方向，培育學員具備跨領域且廣泛而多元的財金知識及能力，朝向高階領導者之生涯頂峰邁進。

課程規劃橫跨四大面向：財務金融、統計分析、資訊處理，以及管理法律。不僅強調財經商管知識的充實與完備，也重視分析工具的實際操作與運用。讓學員以優秀的資歷入學，以更傑出卓越的學業成就光榮畢業。過去我們有不少學員的論文獲得學術研討會發表的機會，也屢屢獲頒知名論文獎項與入選論文徵集活動。在職進修投入的心力與累積的功力，已淬鍊為跨足學術領域的深厚實力!學員背景以商管財經科系畢業並從事金融相關行業者居多，也有為數不少的軍公教人員、法務人員以及園區科技產業從業人員，跨越不同專業的交流經常能跳脫日常思維模式，激盪出更多創意火花。包套制終身學習，學員的年齡跨度也很廣，藉由課堂分組討論、課後社團參與以及線上社群平台交流，人脈連結與經驗交換更具綜效。每年亦規劃海外移地學習，參訪海外學術機構以及相關企業，讓學員移出舒適圈，探索全新的可能。本專班主要招收之對象為具兩年以上工作經驗的業界在職人士，也歡迎理工背景菁英加入。即日至2022/12/19網路報名https://mfb.site.nthu.edu.tw/，或電洽03-516-2104。

文 翁于舒

業務部