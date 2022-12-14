投資自己 清大財務金融在職專班歡迎你

國立清華大學財務金融碩士在職專班（MFB）為因應數位化金融時代對數據分析人才的殷切需求，致力培養理論分析與實務操作並重之財務金融專業菁英。憑藉科技管理學院橫跨多元領域的師資和豐富的教學經驗，並配合當前金控產業以及數據分析的發展方向，培育學員具備跨領域且廣泛而多元的財金知識及能力，朝向高階領導者之生涯頂峰邁進。

課程規劃橫跨四大面向：財務金融、統計分析、資訊處理，以及管理法律。不僅強調財經商管知識的充實與完備，也重視分析工具的實際操作與運用。讓學員以優秀的資歷入學，以更傑出卓越的學業成就光榮畢業。過去我們有不少學員的論文獲得學術研討會發表的機會，也屢屢獲頒知名論文獎項與入選論文徵集活動。在職進修投入的心力與累積的功力，已淬鍊為跨足學術領域的深厚實力!學員背景以商管財經科系畢業並從事金融相關行業者居多，也有為數不少的軍公教人員、法務人員以及園區科技產業從業人員，跨越不同專業的交流經常能跳脫日常思維模式，激盪出更多創意火花。包套制終身學習，學員的年齡跨度也很廣，藉由課堂分組討論、課後社團參與以及線上社群平台交流，人脈連結與經驗交換更具綜效。每年亦規劃海外移地學習，參訪海外學術機構以及相關企業，讓學員移出舒適圈，探索全新的可能。本專班主要招收之對象為具兩年以上工作經驗的業界在職人士，也歡迎理工背景菁英加入。即日至2022/12/19網路報名https://mfb.site.nthu.edu.tw/，或電洽03-516-2104。