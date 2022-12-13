交通部招商 釋出商機1,879億

交通部於12月7日假臺北福華大飯店舉辦111年度招商大會，釋出商機達1,879億元，創歷年投資商機新高，活動以「交通商機大平台，再創建設新巔峰」為主題，內容包括臺鐵、高鐵車站周邊土地開發、國際級休閒遊憩設施、港埠周邊開發案等交通產業多元商機。

交通部表示，今（111）年面對疫情和國際情勢衝擊，仍積極努力辦理招商作業，也提前啟動訪商、招商籌備作業，並透過訪視與輔導，擴大案源商機，強化本次招商大會引資平台，經過不斷努力積極開發投資案源，近期民間投資案源再增列1件60億元的「高鐵臺南車站特定區產業專用區開發經營案」，案源總數増為69案，釋出商機達1,879.3億元，再創投資商機新巔峰，另亮點商案增列中壢火車站站區土地開發案及高鐵臺南車站特定區產業專用區開發經營案2件，總計為6件。

6案甚受矚目的亮點商案分別為：一、桃園火車站土地開發案：基地面積約4.42公頃，可供設置商業及辦公大樓、旅宿空間等多項用途，預估民間投資金額90億元。二、中壢火車站站區土地開發案：基地面積約4.95公頃，可供設置複合式商場、辦公及旅宿空間，打造都市新核心，預估民間投資金額94億元。三、高鐵嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案：基地面積約5.4公頃，可供設置會議及工商展覽中心、購物中心、文教休憩等使用，預估民間投資金額22億元。四、新增高鐵臺南車站特定區產業專用區開發經營案：基地面積約5.4公頃，可供設置工商服務、展覽、購物中心及觀光遊憩等使用，預估民間投資金額60億元。五、臺中港港埠產業發展專業區（I）興建營運投資案：基地面積約30.82公頃，可作為物流、製造、檢驗等配合港埠發展政策相關產業使用，預估民間投資金額25億元。六、臺中港觀光遊憩商業區興建營運投資案：基地面積約92.22公頃，可供設置主題樂園、親水世界、教育、購物中心、餐飲、旅館等觀光、遊憩與商業相關設施及附屬設施，預估民間投資金額120億元。

另外，本次大會也對交通建設投資卓有貢獻之業者，計軌道類3家、港埠類5家及高速公路類1家，共計9家優良廠商，於大會中頒發表揚獎座，表達誠摯感謝之意；現場並由投資臺灣事務所、交通部觀光局、桃園國際機場、臺灣港務公司、交通部鐵道局、交通部臺灣鐵路管理局、中華電信、中華郵政、鼎漢國際工程顧問公司等設攤位展示案源，並設置洽談區即時提供個別諮詢服務。