2022台北國際期貨論壇登場

聚焦「通膨與升息環境下 期貨業之挑戰與因應之道」 深受與會嘉賓青睞

2022年國際期貨市場方經歷疫情變化，現又面對通膨與升息環境，有鑑於此，由期貨公會主辦、期交所協辦的「2022台北國際期貨」線上論壇，以「通膨與升息環境下，期貨業之挑戰與因應之道」為主題，邀請國內外著名期貨交易所以及期貨商代表分享觀點，共吸引逾200位業界人士參與，顯見期貨業者對於此項議題的高度重視。

期貨公會理事長陳佩君致詞表示，由於今年爆發俄烏戰爭，波及原物料供給，導致通貨膨脹並且引發美國強力升息及國際金融市場的劇烈波動，我國現貨及期貨市場都受到衝擊，因此公會特別鎖定此次論壇主題，邀請國內外專家進行交流與經驗分享。

陳佩君指出，期貨市場在主管機關的開放之下，交易標的越來越多元，涵蓋了集中市場及店頭市場的交易品項；期貨交易具有多空操作的特性，若運用得宜，不但可以在當前高通膨與高利率、市況波動劇烈的環境之下規避風險、保存資產價值，可以增加收益，對交易人而言，不啻是資產管理中不可或缺的工具。

期貨公會理事長陳佩君。圖／期貨公會提供

期交所持續掛牌新商品及改革新制度，今年陸續推出半導體30期貨、航運期貨以及雙週到期的小台指期貨與台指選擇權，同時也在夜盤時段將ETF期貨納為交易商品，並且擴大動態價格穩定措施適用範圍，讓交易人有更多工具可以因應行情震盪，對期貨市場的多元化發展助益很大。

金管會主委黃天牧致詞表示，這幾年全球遭逢許多重大政經事件，經濟社會面臨不可臆測變動多端的情況，今年到10月底，期貨市場累計交易量已突破3億口，其中夜盤因避險需求持續增溫，交易量呈現逐步成長，凸顯了期貨市場避險功能的重要性。面對當前國際經濟局勢，期貨業如何因應，進而發揮期貨服務實體經濟及避險增益功能，彰顯期貨交易在金融市場影響與價值，對期貨業而言，既是機會也是挑戰。

黃天牧進一步表示，為打造具前瞻性與國際競爭力的資本市場，推展證券、期貨業永續發展，金管會2020年12月訂定了資本市場藍圖，並於今年3月發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」。另外，金管會已與歐洲證券及市場管理局（ESMA）簽署瞭解備忘錄（MoU），就期交所申請ESMA認可為第三國合格集中結算機構(QCCP)建立跨國監理合作協議；並已督導期交所取得美國商品期貨交易委員會(CFTC)核發之QCCP暫時性認可資格，且澳洲金融機構亦可依據該國法令規範自行認定期交所為QCCP，有利吸引美國及澳洲等國際金融機構參與我國金融市場，提升國際能見度。

期交所董事長吳自心致詞表示，面對通膨與升息帶來的挑戰，期交所持續推動新商品及各項制度革新。包括推出半導體30期貨、航運期貨、推出臺指選擇權及小型臺指期貨雙週到期契約商品、開辦店頭衍生性商品集中結算業務、將ETF期貨納入夜盤交易，並將動態價格穩定措施擴大適用至電子、金融及ETF選擇權。

此外在主管機關指導下，期交所今年亦積極進行期貨業ESG基礎建設工作，包括修訂期貨商公司治理實務守則及期貨商內控標準規範，以引導期貨商導入ESG治理；與證交所、集保結算所共同推動「證券期貨業ESG執行資訊控管系統」，提供期貨商申報平臺等。

專題演講部分，則由國、內外期貨交易所的代表分別就其觀點，探討通膨與升息對期貨市場的影響。首先由期交所結算部經理許鈴佩針對「期貨與店頭市場之挑戰與契機」進行演講；接著是芝商所集團（CME Group）資深經濟分析師Erik Norland以「總體經濟之風險與市場前景」為題加以剖析；德交所集團（DBAG-Qontigo）首席經濟學家Olivier d’Assier則是從「衡量全球經濟及通膨風險與因應對策」分享其觀點。

許鈴佩表示，在全球經濟變局及國際金融市場動盪下，因應交易人避險及風險管理之需求，期交所藉由商品創新、延長交易時間及國際化，提供多元交易及避險管道，迎戰通膨時代。我國期貨市場交易時間延長至19小時，幾近全天候交易，以提供市場參與者更完善的交易及避險管道。Erik Norland則是針對是否預期明年會有更多利率上調(加息)的可能性，以及2022年加息是否相當於某種貨幣緊縮的提問表達其觀點。Olivier d’Assier更指出經濟學家目前的共識是，美國經濟將在2023年經歷衰退，對歐元區經濟體達成了同樣的共識，歐洲通脹上周也公佈，比上月略有下降。這是通脹率的首次下降，歐洲經濟已經走上了明顯的下行道路，因此歐洲投資者認為，如果經濟放緩太多，歐洲央行將很快變得更加寬鬆。當前風險水準，風險遠高於一年前，今天風險低於一年前的唯一國家是日本。因此，回報是不可預測的，風險很高。2023年展望如果通脹數據繼續下降，這將足以使市場在上半年觸底，或者可能在第一季度觸底。各國央行的任何積極跡象表明，他們即將結束鷹派貨幣政策，並開始考慮説明經濟復甦的方法，都將開啟牛市。

綜合座談由歐交所大中華區副總裁洪湘雅（左起）、臺灣期貨交易所結算部經理許鈴佩、期貨公會國際事務委員會召集人周武華、兆豐期貨總經理凌墉宏、元富期貨總經理黃正雄共同主持。圖／期貨公會提供

另外，綜合座談部分聚焦在本次研討會的主題「通膨與升息環境下，期貨業之挑戰與因應之道」，由期貨公會國際事務委員會召集人／國票期貨總經理周武華主持，臺灣期交所結算部經理許鈴佩、芝商所集團資深經濟分析師Erik Norland、歐交所(Eurex)大中華區副總裁洪湘雅、元富期貨總經理黃正雄、兆豐期貨總經理凌墉宏擔任與談人。

周武華表示，期貨具有價格發現、避險操作等功能，當環境不佳，股市不好的情況下，也可充分利用期貨多空的特性進行交易。他也請各與談人分別就2023年全球經濟走勢進行剖析，從期交所與期貨商的角度，提供相關建議給與會的從業人員參考。

黃正雄建議，期貨商可引導客戶利用適合的期貨商品進行避險，並應加強風險控管，以降低客戶違約的風險，並建議期交所積極開發新商品或新業務，例如推出碳權相關避險商品。凌墉宏表示，面對通膨與升息的痛，期貨業的挑戰與因應之道就是要讓更多的人了解期貨三大功能：投機、價格發現、避險，以及用法。因為交易人對期貨存在著三種認知：即「不知、不懂、不用」，這也正好是期貨業一路篳路襤褸希望將前三者轉化為「知道、懂了、會用」的未竟之業，到目前這仍然是期貨業的共同挑戰，不管有沒有通膨？有沒有升息？ 期貨公會自2006年以來，每年都會針對國際及國內期貨產業發展趨勢，選定熱門話題作為論壇的主題，即便受到疫情的衝擊，仍持續以線上方式辦理，以期將這項活動打造為期貨業年度國際交流的盛事，作為期貨業先進汲取國內、外新知與經驗分享的交流平台。期貨公會表示，希望透過與會專家的經驗分享與意見交流，進一步讓業者了解現今通膨與升息環境下面臨的商機及挑戰，藉此提升期貨業服務實體經濟的效能。