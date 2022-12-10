守護身障弱勢 遠雄人壽獲金管會微型保險競賽兩大獎

遠雄人壽秉持普惠金融精神及公平待客原則，多年來積極推廣微型保險公益捐助，重點關懷扶助全台身心障礙人士，同時為罕病病友、癌友、犯罪被害者、受暴婦女、經濟弱勢、特殊境遇家庭成員、家庭照顧者及高齡長者等族群築起基本保障防護網，推動提供微型保險不遺餘力，榮獲金管會111年度保險競賽「微型保險業務績優獎」及「微型保險身心障礙關懷獎」，展現照顧弱勢、安定社會的保險核心價值。

為協助弱勢族群，遠雄人壽積極與社福團體與縣市政府合作，迄今8年來不間斷透過捐贈微型保險，為提升微型保險覆蓋率，讓服務遍及台灣各個角落，遠雄人壽偏重非都會區及社會扶助資源相對欠缺之中小型社福機構，並且派專人親自解說宣導，目的為讓社福機構服務志工及受助對象都能充份瞭解微型保險的重要性及保障內容，同時簡化投保流程，將資源提供給真正需要幫助的人，協助建構承受風險的基本能力。

遠雄人壽持續擴大弱勢族群微型保險扶助範圍，111年合作社福機構與縣市政府數近50家，較去年提升70%，其中8成為身障團體，包括喜憨兒社福基金會、伊甸社福基金會、台灣雷特氏症病友關懷協會、台灣卓飛協會、小胖威利病友關懷協會、台灣結節硬化症協會、中華民國腦性麻痺協會等，實質幫助各類身障族群及其家庭擁有基礎保障與安心生活。

遠雄人壽累積已為全台近2萬個家庭提供微型保險保障，超過60億元之保額，秉持「待客如親 同理用心」企業文化，遠雄人壽致力成為「最懂你的人生財務長」，協助更多民眾都能納入保險的保護傘下，同時積極打造金融友善環境，關懷高齡與身障族群，除於各地客戶服務中心設置友善服務櫃台，並提供手語視訊翻譯及奉茶服務；官網設置無障礙網頁專區、高齡服務專區及全站語音輔助功能，滿足所有客戶需求，遠雄人壽透過保險金融友善服務發揮影響力，矢志成為客戶穩健而堅實的後盾。