落實公平待客撐起弱勢保護傘 富邦人壽獲金管會三大獎肯定

富邦人壽積極響應聯合國及金管會政策，落實普惠金融與公平待客精神，透過持續性的作業流程優化、人才培育、創新完整的商品線、差異化優質服務等，提高各項金融保險服務的可及性，為經濟弱勢家庭與高齡族群提供保障，成效卓著，於今日(12/9)金融監督管理委員會保險局所舉辦的「111年度保險競賽」頒獎典禮，獲頒微型保險競賽-「業務績優獎」、「身心障礙關懷獎」，以及小額終老保險-「友善高齡獎」等三項大獎。

富邦人壽總經理陳俊伴表示：「為保戶不同人生階段提供完整保障，守護個人與家庭幸福，穩定國家社會經濟，是保險公司的使命與責任。富邦人壽呼應聯合國永續發展指標減少不平等，落實公平待客原則，長期關懷並提供經濟弱勢家庭及高齡族群保障，致力為社會建立安全防護網。未來，也將秉持『正向力量 豐富生命』的品牌精神，持續為不同族群消費者的需求尋求解決方案，創造更多的可能性，協助全民強化保障、拓展人生的高度與廣度。」

微型保險能夠讓金融弱勢不再被商業保險排除在外，提供經濟弱勢者或特定弱勢身份者基本的人身保險保障。富邦人壽自微型保險開辦以來，持續擴大微型保險保護傘，希望協助弱勢民眾能以負擔得起的小額保費，享有基本保障，減緩因意外事故而造成的家庭經濟困境。

富邦人壽獲小額終老保險-「友善高齡獎」，由保險局局長施瓊華 (右)頒獎予富邦人壽執行副總經理陳世岳(左)。圖/富邦人壽提供

除透過全台第一線業務員深入地方，發掘有需要的個人與家庭，富邦人壽更長期與富邦慈善基金會、全台多個縣市地方政府合作微型保險推廣(包含新北市、高雄市、台東縣、台中市、花蓮縣等)，受保障人數、保障金額逐年持續成長，迄今累計關懷全國逾10萬名經濟弱勢民眾。相關服務及關懷成果，獲金管會微型保險競賽-「業務績優獎」、「身心障礙關懷獎」雙項肯定。同時，面對高齡社會，富邦人壽除了關注失智、高齡健康促進等議題，也透過小額終老保險提供高齡者基本保障，亦榮獲得小額終老「友善高齡獎」。

富邦人壽多元服務管道備受肯定，今年亦榮獲工商時報首屆「臺灣最佳客服中心評鑑-保險業金獎」最高殊榮。保險服務以人為本，必須要有溫度及熱度，更要跟上時代科技追求效率同時顧及人性。為即時回應客戶需求、保障其權益，富邦人壽建置多元客服管道，不僅協助解決問題，並傾聽每位客戶的聲音，把握每次互動所帶來的學習與成長。其中，客服中心秉持「五心服務」-用心聆聽客戶聲音、真心服務每一次來電、專心即時回應、貼心關懷客戶需求、24小時即時回應，讓保戶放心。並以提高一次通話就能解決客戶問題為目標，客戶滿意度高達98%。

此外，為確保高齡及弱勢族群的權益，富邦人壽致力打造多元金融友善服務的環境，像是於客戶櫃檯導入「手語翻譯服務」、「多國語言即時翻譯服務」 幫助聽語障、新住民等客戶族群臨櫃服務順暢溝通，即時取得保險服務。並針對高齡長者提供內容字級放大的保險文件，及各式所需輔具等，多面向著手，積極實踐「視弱勢族群為VIP」的目標。未來，富邦人壽持續站在客戶角度，並且比客戶先想一步，提供更友善、更貼近客戶的產品和服務，把服務融入到每位消費者的生活中，創造「生活即金融，金融即生活」願景。