市場波動大 你的資產縮水嗎？

免擔心！富邦人壽台幣利率變動型壽險，協助客戶資產規劃

今年美元升升不息，誰能保證十年後的匯率如何？年底的腳步近了，除了規劃節慶支出外，也是資產盤點的好時機。盤點後若有閒置資產，可先規劃活用，看能否減少明年的財務支出；再來是，今年市場波動大，不少人的資產也跟著縮水。與其任由市場起伏影響財務計畫，不如放在相對安全的金融工具裡，看好國人退休生活花費多在台灣，富邦推出台幣利率變動型壽險，躉繳型「吉好運利率變動型增額終身壽險」(簡稱「吉好運」)與期繳型「豐采年年利率變動型終身保險 (簡稱「豐采年年」)」，兩大原因廣受客戶青睞：一、台幣計價沒有匯率風險，二、保單兼具保障與增額，滿足家庭保障、退休金流、財富傳承等多元需求。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，台灣已進入高齡社會，如果退休前能提升財富的增值速度，存到足夠的退休金，將能降低晚年的財務焦慮。因為退休金不能有風險，與其任由市場起伏影響財務計畫，不如放在保險裡相對安全，建議採用『倒金字塔』理財術，從年輕就開始準備，用小錢拉長時間戰線、積沙成塔，運用時間複利效果達到財富累積目標。

年底資產盤點兩大重點：穩健資產配置與調整資產型態

如何在年底前盤點可活用的閒置資產？富邦人壽建議可從兩步驟進行，步驟一、穩健資產配置，進行前需面對令人擔憂的三大挑戰：1.經濟前景疑慮：引述中央銀行總裁於10月19日專題演講中表示，今、明年台灣經濟成長將趨緩，未來經濟發展面臨諸多不確定性2.人口老化趨勢：國發會預估2025年台灣進入超高齡社會，有學者表示，近來通膨壓力愈來愈大，若以退休餘命20年推估，所需金額至少1,092萬才夠用，未來還潛藏三大風險，包括勞保、健保、長照等資源不足，顯示退休準備除了日常生活花費外，也需建構一筆緊急預備金，以因應醫療、長照等需求。3.退休金有缺口：勞退新制不是終身領，若參考平均餘命，假設65歲退休只能領20年；多數人退休金(勞保+勞退)可能不如基本工資。

步驟二、調整資產型態，包含二個方法：1.增加扣除項目：依據所得稅法第17條規定，善用所得稅列舉扣除額，若明年初有計畫自費醫療或捐贈等，今年底先支付，明年報稅可抵，2.減少應稅所得：依據遺產及贈與稅法第16條、第19條，以及所得基本稅額條例第12條規定，善用贈與及遺產、最低稅負制等免稅額，配置在保險費或要保人＝受益人的生存／身故保險金，來降低課稅額度；當要保人與受益人非同一人，受益人領取身故保險金，每一申報戶3,330萬元以下免計入所得稅／最低稅負制，也免計入遺產稅，但身故保險金仍須注意遺產稅之實質課稅原則。

增額型「吉好運」與金流型「豐采年年」，能對抗退休三大風險，適合三大族群配置

民眾可以如何減緩財富縮水的問題？富邦人壽建議，避免將資產配置在風險高或波動大的商品，侵蝕退休老本，建議選擇有防禦力，長期保障且穩健增額的保險，有財富傳承需求適合增額型「吉好運」，有退休生活花費需求適合金流型「豐采年年」，能對抗退休的三大風險(長壽、醫療、財務)，適合三種族群配置：1.負擔家庭責任的經濟支柱、2.希望把存量變流量的屆退族、3.保守型的退休族。

「吉好運」提供16歲以上大眾運輸工具意外保障

「吉好運」三大特色：一、1次繳費，簡單方便、二、增額保障+有機會享有增值回饋分享金轉增購保額、三、1項給付，意外防護。舉例來說，40歲的富先生投保躉繳型「吉好運」保額100萬元，實繳年繳保險費約91萬元，增值回饋分享金第7年起選擇增額繳清購買保險金額，假設各年度宣告利率2.05％。規劃如下：

一、多重保障：在財富累積階段，持續累積保障資產並為家庭責任搭起風險防護罩，首年保單年度末保障約144萬元>保費約91萬元，身故保險金給付予受益人遺愛家人；屆滿60歲退休到80歲平均餘命，保障資產穩健增值、身故保障率約171%~214%、大眾運輸工具意外身故保障率約185%~232%。

二、傳承所愛：在財富分配階段，商品具有以下三大功能：指定身故受益人：依遺產及贈與稅法第16條規定 ，富爸爸以自己當要保人及被保險人且指定受益人，其身故保險金不納入遺產；預留繼承財產的財源：依遺產及贈與稅法第16條規定，富爸爸指定身故受益人之身故保險金，協助子女順利繼承財產；分期定期保險金給付：富爸爸留給子女的財富細水流長。身故保險金仍須注意遺產稅之實質課稅原則。

「豐采年年」有機會雙金流穩健配置資產

「豐采年年」自第一保單年度屆滿起被保險人仍生存且未致成保單條款所列完全失能程度之一者，即可每年領取「生存保險金」至終身，並有機會享有「增值回饋分享金」，創造雙金流。三大特色：一、2年繳費，輕鬆規劃，二、參與市場：有機會享有增值回饋分享金轉增購保額，三、7年有利，有機會雙金流。舉例來說，40歲的富先生投保繳費2年期「豐采年年」保額100萬元，實繳年繳保險費約76萬元(以最高2％保費折減)，增值回饋分享金第7年起選擇現金給付，假設各年度宣告利率2.1％。保障需求分為退休前、退休後及離開後，規劃如下：

退休前：有家庭責任與退休準備需要，首年保障約109萬元>保費約76萬元，保單年度屆滿時開始領生存保險金；屆滿1?6年每年領生存保險金約0.9萬元～2.1萬元；屆滿第7年起有機會雙金流，生存保險金+有機會增值回饋分享金約2.9萬元逐年增加；退休後：持續增加現金流，解決退休收入中斷支出不斷，並持續累積資產；資產隨年紀增值，屆滿60歲退休到80歲平均餘命，累積生存保險金+有機會累積增值回饋分享金合計約領52萬元～111萬元，身故保障率約111％～104％。離開後：身故保險金指定身故受益人，透過保險給付遺愛家人。