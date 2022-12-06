瑞傑金融投資工作室推會員服務 培養正確投資觀念

瑞傑金融(RJF)與眾多券商機構在台合作成立的瑞傑金融投資工作室，是培訓與投資機構，也是領先的多元金融服務提供商。瑞傑金融工作室旗下會員服務的在線培訓課堂「股海新視野」，由三位最受歡迎的老師進行分享，包括實戰演練、個股健診、大盤分析、技術面教學、基本面教學、價值個股挖掘、研報財報判讀、法人籌碼追蹤等台股市場全面知識，無論是新兵還是老手，都能揮別過往不良操作與思維，邁向新的台階。

瑞傑金融投資工作室推出會員服務，包含入門會員、一般會員、戰略合作會員，不同會員服務提供不同內容，由投資者根據自身喜好與條件進行選擇，真正做到滿足廣大投資者的需求。瑞傑金融(RJF)致力成為會員最忠實的長期投資夥伴，創造分析師價值，協助會員提升獲利，體驗美好的財富人生並成為最佳合作夥伴。

瑞傑金融(RJF)是從事金融和投資服務，是一家控股公司。通過私人客戶集團、資本市場、資產管理、RJ銀行等部門運作。私人客戶組主要從事財務規畫和證券交易服務，資本市場部門涉及機構銷售、證券交易、股票研究和投資銀行活動，而資產管理部門為個人和機構的投資組合提供投資咨詢。

瑞傑金融(RJF)運用投顧團隊、技術賦能與內部協同，打造核心競爭護城河。

瑞傑金融(RJF)運用投顧團隊、技術賦能與內部協同打造核心競爭護城河。圖／業者提供

1.投顧人才為本：打造富有競爭力的投顧團隊，全球投資顧問共8,482名、台灣地區目前擁有平均3年以上金融投資經驗的投資顧問共47位，可提供各種金融專業知識諮詢，還有超過30位專業理財操盤手組成的專業操盤團隊。

2.技術平台賦能：針對投顧和客戶分別打造投顧平台以及客戶平台，賦能投資顧問提高服務效率，台灣地區提供賬戶管理、證券交易、財務諮詢及規畫等，多層次產品和服務同時為客戶帶來便利安全的服務體驗。該公司每年投入技術占營收比於5-7％，持續提高自身科技實力。

3.內部資源共享：該集團在台灣建立會員擴展、改進、成長、盈利、投資的正向增長機制，部門層面於財管、資本市場、資管與銀行四大部門實現客戶及資源共享，產生強大的協同效應。

（投資具有風險，可能使本金虧損，投資人應依其自行判斷進行投資）