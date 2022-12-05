業界首發BingX經Mazars驗證儲備證明安心保障用戶資產透明

領先全球的加密貨幣交易所BingX近日率先發佈經權威第三方全球性審計機構Mazars（瑪澤）驗證的PoR 儲備證明報告（Proof of Reserve），確保所有用戶持有之加密貨幣資產可得到抵押，其中BTC、ETH、USDC及USDT的抵押率分別為132%、122%、186%及112%，此舉大幅加強了BingX 所有用戶資產透明度的保證，證明了資產完整存在於區塊鏈上並受 BingX 監管。

Mazars (瑪澤) 是業界領先的國際級會計師事務所，業務及客戶遍及90多個國家，提供專業審計、國際稅務、風險諮詢、財務顧問等服務。瑪澤在各國皆有與客戶深入的合作夥伴關係及合資企業關係網絡，這次BingX與瑪澤的合作，憑藉瑪澤會計事務所在加密領域的豐富經驗，Mazars South Africa 進行縝密的第三方驗證，確保只有可信的交易平台能在市場上運營。

瑪澤會計事務所數位資產負責人兼合夥人Wiehann Olivier表示：「 Mazars 很榮幸能夠協助BingX這樣的領先加密貨幣交易所，為加密貨幣行業進行公正透明的保證。瑪澤會計事務所的驗證服務能使BingX交易活動透明化，BingX用戶可對於自身資產的安全性感到放心，且有效的追蹤資金和其他數位資產動態及流向。」

PoR 儲備證明（Proof of Reserve） 可以即時驗證交易所提供的資金證明，有助於提高集中式加密貨幣儲備的透明度，藉由對所有人開放的區塊鏈數據，提供用戶檢驗交易所存放的資金是否安全。PoR 採用「Merkle Tree」技術，默克爾樹（Merkle Tee） ，是在密碼學及電腦科學中常用的樹形資料結構。交易所的用戶資產會完整地被記錄在默克爾樹上，檢查公共錢包地址的所有權，並定期進行第三方驗證以證明中心化平台的資金儲備，它用於驗證已在計算機之間處理、發送或存儲的數據。近期BingX已新增提供驗證資產的通道，現在所有用戶皆可即時查看BingX 默克爾樹證明上的數據，確保自身資產得到安全保管。

BingX 公關傳播總監 Elvisco Carrington表示： 「我們有責任和義務幫助客戶清楚了解到BingX穩定透明、安全可靠。用戶應只在受監管的持牌交易所進行交易，平台也應該向用戶出示資產安全證明。儲備證明(PoR) 為用戶資產提供更多安全保障。雖然這不是唯一的證明方式，但只要有必要，我們可隨時提供任何可以提升客戶信心並增加透明度的證明。我們希望通過 Mazars 驗證的 PoR 可以讓行業更符合各項規範，並增強投資者信任。儘管現在外界可能存在風浪，但BingX作為加密行業的中流砥柱，依舊堅定不移地為用戶揚起安全可靠的風帆。」

BingX自2018年成立以來，長期致力於提高行業透明度，增強投資者和交易所之間的信任基礎。此次FTX崩盤和客戶資產的流失引發業界的擔憂和質疑。為了恢復投資者對加密貨幣的信心，BingX 發佈儲備證明報告，望能藉此幫助開發更開放可靠的加密貨幣生態系統。儲備證明驗證讓BingX交易所的財務狀況變得公正透明，客戶從而可做出更明智的投資決策。BingX始終以「用戶為本，公平公正，打造安全穩定交易平台」的初心。BingX 重申，將客戶安全始終是公司營運的首要目標，在瑪澤的儲備證明保證下，用戶可放心進行投資交易。

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