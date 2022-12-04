避免冤獄叢生 立院應盡快修法

對於TDR爭議，世新大學法律系教授王玉全表示，從我國實務上來看，「TDR根本沒有經過核定」，甚至不符合證券交易法第6條第1項，即使援引900號函解釋，但900號函公告的時空背景都還未出現TDR，該如何去核定?因此，換句話說，當然不符合證券交易法第6條第1項有價證券的定義。

針對有關證交法第6條現行模式下，是否可能用刑事法院以逐案判決累積的方式，讓TDR成為證交法上的有效證券?王玉全解釋，從現在刑法基本概念來看，這在執行上會有問題，包括各法院的見解會不一樣，因為法官是獨立審判制。同時，TDR規範定義的這個問題是歸屬於立法執行權，因此上述問題執行面較不可行。

文化大學法學院教授戴銘昇指出，TDR在證交法上地位可依證交法第六條第一項，關鍵問題在於，主管機關是否已循正當法律程序將TDR核定為證交法上之有價證券，呼籲主管機關應明訂有價證券。針對目前TDR在法律規範現況，戴銘昇指出，必須法院願意出面否定主管機關，政府才會願意去推動修法，另外較簡單的作法是再進行一次「核定」，不過主管機關也擔心，若現在核定等於承認以前沒有核定過，過去定讞的案件恐浮現爭議。

立法院財委會今年五月份未實質進行《證券交易法》第4條及第165條之2修正草案初審，「怠於立法、怠於法律修訂」是「立法不作為」，而金管會身為證券主管機關，卻怠於核定，立法及行政漠視違法TDR的存續，未正面積極處理修法，使違法TDR的爭議持續懸而未決，勢必對今後司法裁判等各方面產生長遠的影響與衝擊，嚴重侵害人權及證券市場安定！

大法官應作出違憲解釋 落實人權保障

法界呼籲，立法院應儘快修法，使TDR法律地位得以明確，予以尚能救濟的個案即時幫助；又《憲法訴訟法》自今年1月4日開始施行，由15位大法官組成憲法法庭取代「大法官會議」，審理程序全面法庭化，並引進美國「法庭之友」制度，違憲審理客體除可糾正違憲法條外，還可審查確定裁判是否違憲，擴及到個案救濟，林、鄒、劉及鍾等所涉違法TDR裁判爭議均為人民依法用盡審級救濟程序，受到不利確定終局裁判，認為確定終局裁判所適用法律或命令違反憲法，或裁判本身違憲，如在確定終局裁判送達後6個月內提出聲請，應符合聲請憲法訴訟的要件，也希望憲法法庭能重視人權，未來有相類似的爭議案件聲請憲法訴訟，大法官應比照近期台義跨國爭女案，勇於作出違憲解釋，還人民公道，為司法公信樹立新標。