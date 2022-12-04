TDR烏龍判決 侵害人權釀冤案

法學界呼籲法院要堅守罪刑法定主義，悍衛守護基本人權，避免有爭議的行政命令傷害民眾權益

中華人權協會及中華民國臺灣法曹協會日前舉辦「2022年焦點人權研討會-有價證券的正名與人權保障」，針對爭議多時的臺灣存託憑證（TDR）有諸多討論。會後也發新聞稿表示，台灣是法治國家，法院判刑必須依照法律，然而TDR至今是否被納入證券交易法仍不明確，主管機關應盡速修法。同時促請金管會及司法機關重視人權，不可漠視憲法「罪刑法定原則」、「法律明確性原則」，進而對法律修正前未涵蓋的投資行為寬鬆解釋，以有爭議的行政命令對投資人以刑事責任處罰。

新型金融商品定位不明+法院判決照抄鑑定人錯誤意見 TDR司法裁判 開人權倒車

近來台灣司法亂象叢生，烏龍判決層出不窮，對於人權侵害甚鉅。包括「台中地院發生大烏龍，法官未審理卻判決。」最高法院於今年審理一起性侵害案件時，發現一審台中地院審理該案時，竟發生合議庭3名法官中有陳姓陪席法官「未參與審理，卻參與判決」的烏龍，判決顯有重大違法，因此撤銷發回台中高分院更審，台中高分院更一審也認定是嚴重違背程序而有重大瑕疵，再撤銷發回台中地院；「枉法裁判，法官自承未斟酌對當事人有利之證據。」台中高等行政法院2017年3月9日記者會，記者當場詢問為何不採用有利人民的證據？林姓法官竟自承：「看了！看了，只是說，現在因為年紀大了！看了有時候會、會很快就忘掉。」，對於其未斟酌對當事人有利之證據乙事，坦承不諱。

日前由中華人權協會及中華民國臺灣法曹協會舉辦「2022年焦點人權研討會─有價證券的正名與人權保障」，國內法學界諸多學者均出席表達對臺灣存託憑證（TDR）法律爭議上的看法。圖／本報資料照片

TDR定位不明 影響民眾權益

因《證券交易法》未將台灣存託憑證（TDR）明文入法，主管機關金管會亦未依《證券交易法》第6條第1項後段核定TDR為有價證券，導致TDR的爭議懸而未決，這些年以來，有林英鴻於2007年因涉及炒作新加坡東亞科技公司TDR，遭判刑3年4月定讞；采陞資產管理公司負責人鄒官羽與亨達信投資公司負責人劉旭章，前因涉及炒作香港商新傳媒集團2011年來台發行TDR，將鄒、劉各判刑3年2月、3年4月定讞；摩坦利國際投資公司負責人鍾文智2010年涉及炒作新加坡商聯合環境技術公司TDR，遭判刑1年8月定讞，鍾文智另涉炒作明輝環球海事公司等6檔TDR，目前尚繫屬法院二審審理，全案未確定。

鍾於2010年、2011年間涉嫌炒作明輝等6檔TDR，歷經台北地院五年審理後，最終於去年3月25日經合議庭三位法官全盤照抄鑑定人張心悌的意見，認為TDR為財政部（76）臺財證（二）字第00900號公告核定的「外國有價證券」，以違反《證券交易法》重罪處以鍾文智長達18年的有期徒刑，但細究台北地院判決，到底TDR是否為《證券交易法》的有價證券，仍說不明白，以致司法裁判嚴重侵害人權又添一例！

鑑定人錯誤意見 判決照抄?

TDR為外國發行人委託台灣存託機構在台灣發行，表彰存放於保管機構的股票，發行的準據法為台灣法令，應屬台灣的「本國有價證券」。但是，台北地院判決卻全盤照抄鑑定人張心悌的意見，認為TDR是經900號公告核定的「外國有價證券」，但張心悌意見的最大盲點，就是在區分「本國有價證券」或「外國有價證券」時，以有價證券背後所實質表彰的權利義務區分，張認為TDR持有人的權利義務跟直接持有該家外國公司股票的持有人相同，認為TDR是「外國有價證券」，但張卻認為台積電去美國發行的ADR，也是「外國有價證券」，顯然論理邏輯明顯不一致！然而台北地院合議庭三位法官竟也認為TDR是「外國有價證券」！此法律見解恐嚴重違反論理法則與經驗法則。

原承審法官聲請釋憲 遭大法官駁回引非議

台北地院審理期間長達五年之久，考究原因，除了TDR性質的爭議需要花時間釐清以外，另因原本審理庭三位法官就TDR違憲的爭議提出釋憲聲請，因此停審長達數月之久，最後卻遭司法院大法官從程序上以議決「不受理」方式，而未進行實質釋憲，引發非議。