遠雄人壽連續三年獲TCSA台灣企業永續獎肯定

接軌國際永續規範 ESG揭露透明完整

遠雄人壽積極接軌國際規範，連續四年自主發行永續報告書，將長期深耕的永續績效成果讓更多人看見，藉此與各利害關係人溝通議合，2021年度永續報告書採用GRI、SASB、TCFD等國際標準及規範，並通過BSI第三方外部機構查證，取得獨立保證聲明書，連續三年獲頒TCSA永續報告獎肯定。

遠雄人壽透過ESG議題問卷了解各方利關人對於遠雄人壽ESG的關注度，藉此檢視永續重大議題，執行重大性分析，擘劃公司在永續管理上的策略與長期目標。此外，透過「低碳」、「健康」、「共榮」三大策略主軸，建構永續發展藍圖，並積極回應聯合國永續發展目標(SDGs)， 從「永續領航、永續治理、員工關懷、顧客價值、社會共榮、綠色企業」著手，以靈活與韌性面對變化快速的經濟環境，期許用企業的力量為社會創造美好的永續未來。

氣候變遷攸關全球永續發展和物種存續，遠雄人壽以公司治理3.0、綠色金融3.0為目標，由內而外打造綠色企業，今年除持續進行全職場溫室氣體盤查及查證外，更進一步啟動產品碳足跡盤查，目的就是從保單服務流程著手減少碳足跡排放量，從本身營運做起，發揮保險本業能力，協同客戶落實環境永續，一步步邁向永續好生活。