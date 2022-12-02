地美金融連結不動產打造Web3.0不動產社群

NFT業者「地美金融」為區塊鏈與不動產領域之新創團隊，期許透過NFT降低不動產領域進入門檻，提供不動產相關業者，從NFT「專案規劃」、「技術支援」、「行銷廣宣」、「社群經營」等一站式的服務，並打造互動成長的Web3.0社群，建構不動產服務生態系，讓參與者的生活都能變得更美好。

地美金融團隊受邀參加WEB2030跨界融合圓桌論壇，從左依序為營運長 黃一峰Rex、執行長 楊朝竣Austin、行銷長 郭建霆Justin 。圖/地美金融提供

「地美金融」團隊創辦人皆為七年級生，以自身角度出發看見台灣年輕人買房困難的現況，所以開始思考有什麼方式能夠降低不動產進入門檻，讓更多人能夠透過不動產知識學習，逐漸完成自己的目標，像是擁有自己的房子、擁有被動租金收入、賺取第一桶金等。觀察近年區塊鏈技術與NFT，團隊發現NFT數位憑證適合結合小額投資的特性以及區塊鏈不可竄改的特點，可以達成降低不動產領域進入門檻之目標。

地美團隊與持有人與社群群友在建案十二淳接待中心大廳合照。圖/地美金融提供

「地美金融」團隊希望能成為Web2.0與Web3.0的橋樑，帶NFT「出圈」讓更多未曾接觸過的人能夠了解並投入，這也是首個NFT團隊在推廣過程中舉辦數十場線下講座，直面向大眾說明什麼是區塊鏈、什麼是NFT，同時在網站設計上也貼心的提供mail註冊即可快速生成虛擬錢包地址的服務，大幅降低進入Web3.0世界的技術門檻，吸引更多人一同加入交流。