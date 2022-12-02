地美金融連結不動產打造Web3.0不動產社群

地美金融NFT持有人與社群群友認真聆聽講師陳泓謀分享大台中房市分析與賞屋購屋入門知識。圖/地美金融提供
地美金融NFT持有人與社群群友認真聆聽講師陳泓謀分享大台中房市分析與賞屋購屋入門知識。圖/地美金融提供

NFT業者「地美金融」為區塊鏈與不動產領域之新創團隊，期許透過NFT降低不動產領域進入門檻，提供不動產相關業者，從NFT「專案規劃」、「技術支援」、「行銷廣宣」、「社群經營」等一站式的服務，並打造互動成長的Web3.0社群，建構不動產服務生態系，讓參與者的生活都能變得更美好。

地美金融團隊受邀參加WEB2030跨界融合圓桌論壇，從左依序為營運長 黃一峰Rex、執行長 楊朝竣Austin、行銷長 郭建霆Justin 。圖/地美金融提供

「地美金融」團隊創辦人皆為七年級生，以自身角度出發看見台灣年輕人買房困難的現況，所以開始思考有什麼方式能夠降低不動產進入門檻，讓更多人能夠透過不動產知識學習，逐漸完成自己的目標，像是擁有自己的房子、擁有被動租金收入、賺取第一桶金等。觀察近年區塊鏈技術與NFT，團隊發現NFT數位憑證適合結合小額投資的特性以及區塊鏈不可竄改的特點，可以達成降低不動產領域進入門檻之目標。

地美團隊與持有人與社群群友在建案十二淳接待中心大廳合照。圖/地美金融提供

「地美金融」團隊希望能成為Web2.0與Web3.0的橋樑，帶NFT「出圈」讓更多未曾接觸過的人能夠了解並投入，這也是首個NFT團隊在推廣過程中舉辦數十場線下講座，直面向大眾說明什麼是區塊鏈、什麼是NFT，同時在網站設計上也貼心的提供mail註冊即可快速生成虛擬錢包地址的服務，大幅降低進入Web3.0世界的技術門檻，吸引更多人一同加入交流。

文 唐煒哲