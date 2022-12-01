新北市提供中小企業募資平台 2022創投媒合成果豐碩

新北市政府為提供中小企業募資管道，解決資金需求，11月29日於新北市政府行政大樓8樓彭園花園廳，辦理「2022新北創投媒合暨商機交流會」，現場吸引近50家新北市中小企業以及創投公司參加，有效串聯有潛力的業者與創投之間的鏈結。現場透過廠商簡報及商品展示攤位，介紹公司產品的獨特性及市場優勢，創投潛在媒合金額及商機交流預估至少可達1億元，超過16家企業表達有跨業結盟商機，成績為歷年之最。

新北市經發局長何怡明表示，中小企業從草創期一路突破重圍，藉由消費者的信賴及市場機制的驗證後，逐漸在市場上找到利基點，並進入穩定的成長期。邀請創新工業技術移轉公司、精誠資訊、國聯創投、如海創投等4家企業參與，盼透過創投媒合及交流會，提供中小企業展現產品特性及市場優勢的平台，吸引大型企業及國內知名創投公司的青睞，以媒合對接初階需求，建立深度合作的契機。媒合活動成果豐碩，會後統計共簽訂了10張的「合作意向書」，至少將促成新臺幣1億元的商機交流及投資額。

經發局補充，今（111）年參加企業的業別也相當多元，讓創投企業的專業投資人感到驚喜，例如自創香水品牌的奈齡有限公司、專為喵星人設計智慧貓砂的團圓國際、引進光瞬膜的豪器飛帆科技、線上程式教育為主的睿智教育、散熱風扇專門的慣展科技、提供電漿電源與匹配器整套服務的呈睿國際、全球專利可伸縮摺疊茶包的大智研自動及企業雲端戰情室系統開發的谷林運算。每一家廠商產品的特殊性除了透過簡報呈現外，更有現場攤位產品的展示，使創投企業與廠商面對面洽商，增加創投媒合商機。

經發局自推動「創櫃板推薦」與「創投在新北」專案迄今，已成功推薦49家企業完成登錄創櫃版，平均每年協助超過5家企業達成募資計畫，推薦家數在全國各縣市政府高居第一。奈齡公司負責人表示，該公司經營團隊深知要長遠經營，一定會走向資本市場和引進專業投資人的規劃，此次除了向投資人展示產品外，也趁此機會了解創櫃板的助益，公司未來預計申請創櫃板輔導，逐步邁向資本市場。

創新工業技術移轉公司呂經理表示，該公司為工研院成立之創投公司，目前評估投資的項目以能串起產業上下之鏈結為主，這次榮幸能擔任本次活動的大手企業，攜小手企業穩固新北市中小企業的根基；國聯創投洪協理表示，此次參加活動企業的產品都具有相當的水準，若能在市場開拓及經營里程上能有更明確地規劃，將可以吸引到更多投資人的目光。