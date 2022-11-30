數位金融永續發展 商訊文化出版新書上市

國際金融創新大師 Chris Skinner 繼『Digital Bank (數位銀行: 銀行數位轉型策略指南)』、『Doing Digital (數位真轉型)』之後，於其新作『Digital for Good (數位金融永續發展)』一書中，聚焦全球銀行與保險業者運用數位科技實踐友善金融之領先做法，由商訊文化事業出版的”數位金融永續發展“中文版，是一本運用數位科技實現創新金融的轉型指南，據此得以借鏡全球、瞻踐永續未來。

後疫情時代的消費者行為改變催生了眾多的金融創新，對金融業既有營運模式也產生顛覆性的影響，更使得數位轉型勢在必行。金融業者如何推動「以數位為核心」和「以數據為中心」的數位轉型，將成為區分贏家和輸家的重要競爭要素，未來也將成為所有金融機構賴以生存的關鍵因素。

商訊文化表示，這是一本探討金融機構如何藉由數位化轉型及融合ESG經營理念，發揮更大影響力，造福社會和地球的書。本書所探討的範疇比數位議題更為擴大，克里斯提到他構思本書的內容，希望探討金融體系如何運用數位科技造福社會及地球。書中涵蓋了五個主要領域，分別是：數位轉型、普惠金融、利益相關者、資本主義、公開揭露及理念。這本書可以說是克里斯與其邀請專家的文集，總共收錄了32篇不同作者的文章及訪談，分別涵蓋了上述五個領域。

這本書最大的特色就是涵蓋的面向很廣泛，引用不同地區的案例及訪談，以不同的角度來闡述「理念」、「數位轉型」、「永續」、「普惠金融」等金融業需要面對的課題。面對多變的未來，很多議題都沒有立即清晰的解答，唯有不斷地創新才能夠面對各種未知的挑戰。

金融業在亟思成長、加速優化的同時，隨著主管機關提出以「綠色金融行動方案2.0」、「公司治理3.0-永續發展藍圖」為推動方向，結合科技與永續的創新金融已蔚為主流。數位轉型於金融業的下個篇章，將是數位科技運用與企業永續實踐為雙核心的 Digital for Good。國內金融業於 2013 年以 Bank 3.0 揭櫫數位金融趨勢，到 2018年倡議 Bank 4.0 來襲、2020 年以『數位真轉型』掀起核心轉型大勢，10 年間的金融轉型關鍵議題，管理層面如領導力、技術層面於機器學習與人工智慧應用，盡皆引發深度討論與具體行動，也見證了台灣金融業在各個面向上的飛躍成長。