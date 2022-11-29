aifian汽車訂閱制 用戶輕鬆開好車

著時代變遷，「訂閱制」服務逐漸融入大眾主流生活，現在不僅看電影、聽音樂可以訂閱，就連「汽車訂閱制」也逐漸成為趨勢。 以汽車來說，訂閱制在歐美行之有年，諸如Benz、BMW、Cadillac、Porsche等各大汽車品牌皆先後推出汽車訂閱服務。同時，根據美國市調機構J.D. Power統計，高達30％的北美消費者在需要用車時會選擇訂閱方式。aifian也趁勢推出汽車訂閱媒合服務，讓用戶只須付月費，就能輕鬆開好車。

aifian創辦人劉晉良表示，近年隨著網路技術的進步及消費者心態的轉變，「訂閱制」逐漸成為主流的消費趨勢，諸如Netflix、Spotify等串流平台取代傳統買斷的消費模式，用戶只需要付月費，就能享受比買斷更豐富的服務。商品訂閱制的興起，背後傳達的是消費者對「擁有」的想像已經開始轉變，而aifian看見了新的市場趨勢，決定和汽車業者合作，將美國的汽車訂閱制度率先引進台灣，推出車輛訂閱制媒合服務。

劉晉良說明，汽車訂閱制是更為靈活、彈性的選擇，用戶不必一次性投入大筆資金到單一資產中，提高了資金的流動性，可以把這筆資金作更妥善的運用。同時，用戶只需每月繳納月費就能駕駛心儀車款，訂閱期滿後可選擇歸還原車、再續訂其他車，不必考慮車輛折舊、保養維修等問題。此外，對於樂於嘗試各種車款，追求新科技、高性能車輛的用戶，也能透過訂閱制輕鬆換車。

aifian為專屬用戶的資產管理平台，目前已和各大車商合作，提供Tesla、Porsche、Benz等多項訂閱車款，讓用戶輕鬆用車，樂享生活。火速下載aifian App，體驗擁有車輛的全新方式。