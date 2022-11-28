13屆證券暨期貨金椽獎頒獎典禮圓滿成功

為鼓勵證券、期貨、金融市場研究發展之風氣，培育優秀專業人才，促進資本市場健全發展，在金管會指導下，證券期貨局和證券期貨周邊單位每兩年共同辦理「證券暨期貨金椽獎」，今年邁入第13屆，並已於111年11月25日舉辦頒獎典禮。金管會蕭翠玲副主任委員、總召集人中華經濟研究院張傳章院長及證券期貨周邊單位代表蒞臨，並邀請評審委員、得獎者所屬公司董事長、總經理及得獎代表蒞臨，典禮溫馨隆重。

本屆得獎作品經過初、複、決審三個階段嚴謹評審程序後，以公平、公正原則選出｢研究建言獎」6篇及｢前瞻創新獎」6篇。證基會董事長林丙輝致詞時表示，透過金椽獎頒獎典禮，除獎勵研究與創新成果外，更鼓勵金融界培育優秀人才，亦感謝證券期貨周邊單位對金椽獎的支持及評審委員的辛勞，盡心評選出優秀之得獎作品，並嘉勉恭賀各位得獎者。

金管會蕭翠玲副主委致詞時表示，金椽獎自88年迄今，累計186件得獎作品，對資本市場做出重要貢獻，為使本屆甄選活動能更貼近政策及產業實務發展，甄選重點以強化金融科技應用及實踐永續金融發展之研究與專案為獎勵重點，本屆各項得獎作品皆與政策相呼應，期盼在產官學共同努力下，推動資本市場健全發展。

評審委員會總召集人中華經濟研究院張傳章院長也表示，近年來由於永續發展及金融科技等議題受到各界關注與重視，在主管機關推動綠色金融及落實普惠金融的政策下，金融機構將肩負起重要責任，透過永續金融的力量，帶領台灣產業邁向永續治理目標。有鑑於此，本屆金椽獎特設置「研究建言獎」及「前瞻創新獎」，表彰對我國金融市場，提出具實用且創新之建言、鼓勵研發金融科技及實踐綠色金融，也對本屆脫穎而出的得獎作品表達高度肯定。

典禮頒獎過程，除邀請到金管會蕭翠玲副主委頒發研究建言獎及前瞻創新獎得獎獎座及獎金外，並請優等獎及甲等獎的得獎者進行作品精華發表。本屆頒獎典禮亦特別頒發110年度優秀論文2篇，由證券市場發展季刊王衍智副主編頒發獎座及獎金以茲鼓勵，獲得現場、業界肯定好評。

金管會及周邊單位期盼，透過「金椽獎」的鼓勵表揚，吸引更多優秀人才及機構投入創新研究，藉由知識的交流，在瞬息萬變的國際局勢中，為我國金融市場注入創新活力，提升資本市場國際競爭力。