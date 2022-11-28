國內壽險保費收入呈現三衰 永達卻逆勢成長14%

永達推優質創業平台，讓高手可線上交流，許一個成功未來

受到今年疫情再起影響，保戶與保險業務員見面的機率銳減，衝擊銷售業績。根據壽險公會統計，壽險業前八月總保費收入1兆6,013億元，年減19.6%；其中，初年度保費收入5,693.6億元，年減17.1%，續年度保費收入1兆319億元，年減21%，呈現「三衰」。儘管如此，永達保經今年前三季新契約保費收入，相較去年同期更逆勢成長14%。在疫情爆發的情況下，長年推動育才機制的永達保經，成了夥伴們的強大後盾。

永達保經業務員13個月定著率達83％，MDRT密度是全台保經公司最高，截至2022年永達保經的MDRT會員人數已達成1,106位，目前人數在台灣排名為保經第1名，總經理陳慶鴻表示，有這樣的成績來自於客戶的信任，而這個信任基礎來自永達創造良好的學習環境，以及每位業務夥伴不斷精進的專業能力。《原子習慣》一書作者詹姆斯‧克利爾指出，人很容易低估每天都做些小改善的價值，如果每天都能進步百分之一，持續一年，最後你會進步37倍。如果我們從今天開始做出微小的改變，讓自己有紀律，並且持之以恆的做，拓展自己的知識，就能體會細微改變，帶來巨大成就的實證法則。永達保經自建的創業平台、充裕的教育訓練資源、兩岸業務實戰經驗分享、穩健的財務資產結構以及好的退休與世襲制度是業務員最好的選擇，當人才、業務高手齊聚一堂，就有躍昇國際舞台、發光發亮的機會了。

總經理陳慶鴻說「人才是公司最重要的資產」，在高手雲集的公司，業務員年薪150萬元起跳，是最基本的能力。保險業過去有師徒制的傳統，風險過度集中在師父身上，我們要將『個人』的影響程度降到最低；在數位轉型下，永達保經提供創業平台，透過多元化、制度化學習，以及數據化管理的機制，讓學習更紮實，數位平台學習無遠弗屆，兩岸業務透過每月固定視訊來交流，不僅有業務協理級以上的主管擔任講師開研討會，分享增員、管理的技巧，分組討論也讓學習變得活潑、有趣；另外，每月線上平台也開兩岸菁英會，業務主管分享，提供學員珍貴的意見，每天有百萬人民幣等級的大單分享，吸取他人成功的學習經驗。簡單事「重複」做，每天進步1%，不知不覺你會變強37倍。

人才聚集的關鍵，更要歸功穩健的財務結構；永達保經實收資本額為9.82億元，投資大陸永達理股權達24.9％，兩岸長年期保單、累積有效契約，讓保經公司經得起市場風險，不只能分派組織利益，更能兌現對業務員「世襲制」、「永達養你兩輩子」的承諾。董事長吳文永指出，我們希望培養優秀的夥伴，提供客戶優質且長久的服務，所以更致力提升從業人員專業素質，並提供有心打拚的夥伴一個非常優渥、安心、有遠景的環境！所有夥伴都像是公司合夥人，但虧損由公司承擔，獲利大家分享，面臨退休時，組織利益可帶走一半，能傳承給子女；在晉升制度上，成為籌備協理獎金10萬元、業務協理獎金50萬元、業務副總獎金100萬元、業務執行副總獎金更高達150萬元！我們可以自豪的說「我們除了走的快、走的遠、更可以走向寬廣的未來，走向自己的夢想！」