富邦證線上聲量大幅攀升 獲網路口碑之星

客製化、數位金融服務加持，連兩年榮獲「領航創新獎」肯定

2022年第五屆《網路口碑之星》大獎於日前揭曉獲獎名單，富邦證券連續兩年榮獲數位證券類「領航創新獎」肯定！富邦證券以客戶需求出發提供客製化服務，善用金融科技輔助，包括：「一站式開戶平台」減少客戶線上開戶時間、「富邦智選股」APP協助客戶找到適合自己的選股策略、「智能客服」提供友善的個人化帳務查詢及服務，讓客戶享受便利友善的數位金融服務深獲肯定。

《網路口碑之星》統計了國內3,361個品牌業者過去的聲量數據，富邦證券在疫後期間發揮金融影響力，為投資人建構完整的產品服務鏈，提供用戶全新體驗，帶動網路上正評討論較前一年度高，品牌好感度年增21%，線上開戶聲量也大幅攀升224%。

富邦證券積極推動數位轉型，除了與台北富邦銀行聯手打造一站式開戶服務外，更因應年輕投資人使用社群軟體的習慣，特別提供LINE官方帳號設定「證秘書」服務，不論是抽籤申購、股票查價服務或者個人交割款通知，都只需開啟LINE就可以直接查詢，隨時掌握投資資訊、個人化即時通知。富邦證券表示，近年證券開戶成長主要來自於年輕族群，看準年輕投資人的數位需求，提供親民、簡單、快速的數位平台，2021年推出證券小白也可輕鬆上手的「富邦智選股」APP，透過非常簡單的投資習慣測驗來了解自己的投資屬性，找到適合自己的選股策略。

為提升服務量能，富邦證券以類神經網絡、機器學習技術、結合模式識別等技術打造智能客服機器人，讓客戶可以隨意選擇以口說或文字的形式進行諮詢與獲取服務，並且以台股報價快速導流之功能，榮獲經濟部智慧財產局核准「設計專利權」。目前使用人次已突破120萬大關，富邦證券秉持以客戶角度出發，不斷在多元渠道結合創新技術，提供最適切的服務功能，不論投資人遇到操作或投資上的疑難雜症，都可以透過智能客服找到服務捷徑，協助投資人立即解決問題。

此外，富邦證券也致力強化數位內容，利用不同影音內容滿足不同客群取得投資資訊及產業趨勢等資訊的需求。為了以更生動的方式傳達投資觀念，拍攝「富邦學Bar」、「富邦說趨勢」、「動畫教學短片」三大系列影片，放置於YouTube、社群媒體，全方位滿足客戶知識需求，達到普惠金融。在持續耕耘及推廣下，觀看人次已突破100萬次。富邦證券以數位金融結合人性化的互動提升客戶滿意度，創造無距離的客戶關係，站穩投資人心中最佳數位券商的領先地位。