全球人壽企業總部開工動土 打造「建築、人、環境」永續金融之共生地標

全球人壽企業總部於今(11/25)日上午舉行開工動土典禮，由全球人壽董事長彭騰德主持，與貴賓及同仁共同見證動土儀式，並祈福工程順利進行，預計於2026年完工，將開發為全球人壽企業總部大樓。

如同以「愛與責任」理念，打造希望園區成為與在地共融的指標，全球人壽也期盼延續希望園區經驗，讓企業總部成為「建築、人、環境」永續金融之共生地標，創造一個讓同仁有感的幸福工作環境。

全球人壽自1994年正式在台灣營運以來，規模持續穩定擴張，總員工人數已近6,000人，總資產逾1.3兆元，因應未來業務發展需要，企業總部大樓於今日正式開工。企業總部基地位於敦化北路及民權東路交叉口東南側，面積約2,982坪，共分南北街廓，均為方正基地，開發總面積約2.4萬坪。企業總部未來落成後，不僅將進駐台北市重要的金融產業聚落，又因臨近松山機場更具有國門指標意義。

全球人壽董事長彭騰德表示，多年前就在積極尋找屬於自己的「總部」，如今即將實現這個擁有自用總部的願望，延請讓希望園區獲獎無數的義大利建築師Marco Casamonti操刀，其設計理念也結合了多重意義。總部主視覺為「蝴蝶」，來自於航空飛行員畫家的靈感，飛舞的蝴蝶就像是跨越國際飛航路徑連結世界，同時也運用仿生概念，沿用蝴蝶斑斕絢麗的色彩意象別具生態意義，並象徵公司在穩健經營孵育下的破蛹蛻變，企業總部預計於2026年完工啟用。

而全球人壽未來的企業總部，將秉持「以人為本」的精神，打造一個讓同仁有幸福感的上班環境，且因應ESG永續金融發展，提升建築規格，致力取得綠建築黃金標章認證，採用低衝擊環境設計設置「水撲滿系統」，水資源回收再利用於植栽澆灌，也減少雨水溢流至道路，提升整體環境；並融入數位創新元素，打造數位型企業總部，由裡到外的每一步都是全球人壽永續金融發展的足跡。

全球人壽副董事長林文惠進一步說明，希望透過這次建造企業總部，跟大眾傳達一個生命蛻變並羽化成蝶的創新故事，其中揉合著困難與挑戰、成長與喜悅、勇氣及膽識，以及許多熱情與感動，充分展現出全球人壽的「韌性」，尤其近年公司創新經營發展出低碳營運、責任投資及幸福社會的ESG三大營運策略主軸，企業總部亦將朝永續金融邁進，融合數位科技啟發同仁創造力，打造最佳數位體驗，創造優質的生活與工作環境，吸引更多年輕人才加入，引領全球人壽漸成耀眼的蝴蝶，成為我們「根」的新起點，並將「愛與責任」的品牌理念擴大，與我們所在的土地共榮、共存、共好。

全球人壽延續希望園區的成功經驗，將建築美學融合人文氣息濃厚的民生社區，不僅傳達建築之美，更注入企業社會責任概念，打造符合ESG企業永續發展的建築，特別是在世界各國與全球各環境氣候組織去年開始設定或承諾「2050淨零碳排」目標後，減碳與永續已經充分結合。全球人壽在打造企業總部時，融入節約能源，順應減碳趨勢，讓建築不再只是傳統觀念的建物，而是真正實踐對氣候、生態、環境保護，持續走在永續金融發展的道路上。