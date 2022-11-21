首屆「公勝30時尚野餐FUN夜跑」圓滿落幕　吸引上千名跑友野餐作公益

公勝保經(6028)邁向30周年，為了迎接歷史性的時刻，首屆「公勝30野餐FUN夜跑」於19日假新北市大都會河濱熱鬧開跑，結合野餐市集與夜跑，現場破千名跑友響應為愛而跑！你跑步，公勝捐，讓汗水不白流，每一步都算錢，當日參加活動的跑者，每跑一公里公勝則捐出1元。

「公勝30野餐FUN夜跑」當天現場不只有野餐市集、文創市集，知名主播夫妻岑永康、張珮珊亦到場熱烈響應，並在現場露天舉辦《這不是教養書》簽書會，吸引來野餐民眾爭相合照，現場互動熱絡。

公勝保經總經理蔡聖威表示，公勝保經希望每位夥伴都能身體健康，今年開發專屬夥伴的運動紀錄APP，透過健行、自行車、爬山、游泳、馬拉松等五大挑戰，累積運動里程數即可兌換捐款金額給公益團體，未來將結合保戶、民眾都能一起加入公勝運動紀錄APP，讓每步都能兌換成善款，將汗水換成愛心。

據了解，「夥伴運動，公司幫你捐」的公勝30五大挑戰活動，上路未滿一年已累積超過200萬捐款，這些善款將全數捐至唐氏症基金會、芥菜種會、至善基金會、罕見疾病基金會、熱愛生命文教基金會等五個基金會，幫忙公益團體度過疫情後的募款寒冬。

公勝保經董事長蔡文俊指出，公勝長期落實公益型企業責任，更期望透過企業的帶動來拋磚引玉，影響更多人投入公益。此次活動也邀請以上5大公益機構與臺北市流浪貓保護協會等公益團體，共同參與夜跑活動，期望能讓更多的夥伴、保戶與民眾也能面對面接觸，更了解公益團體的需求。

公勝也鼓勵當日跑者可捐出晶片給指定的基金會，除了路跑賺健康、野餐賺歡樂外，還能透過捐出晶片保證金，為社會盡一份心力，擴大善的循環。