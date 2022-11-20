TDR爭議關鍵 法定程序原則不足

中華人權協會及中華民國臺灣法曹協會日前舉辦「2022年焦點人權研討會-有價證券的正名與人權保障」，針對爭議多時的TDR臺灣存託憑證（TDR）有諸多討論。法界權威學者、法律專家、人權團體都難以接受主管機關無法提出一個令法界與投資者得以接受的有力說法，其認定得以刑責處罰投資者的基礎，更是引起違反罪刑法定原則、法律明確性原則的重大紛爭。多位學者專家認為，臺灣存託憑證並非主管機關核定的有價證券，於101年證交法第165條之2增訂前非自始即為證券交易法第6條所稱之有價證券，且證券交易法第6條第1項之立法方式，違反「罪刑法定主義」、「授權明確性」、「刑罰明確性」等原則。

日前由中華人權協會及中華民國臺灣法曹協會舉辦「2022年焦點人權研討會-有價證券的正名與人權保障」，國內法學界諸多學者均出席表達對臺灣存託憑證（TDR）法律爭議上的看法。圖／本報資料照片

是否為法定有價證券 TDR不應僅用行政函釋認定

按證券交易法上的有價證券，是需要經過：1.核定、2.募集與發行、3.掛牌上市等程序，依據就是證交法第6條第1項、第7條第1項及第22條第1項、第139條第1項等規定。

證交法對有價證券的「核定」、「募集發行」與「掛牌上市」都有詳細的規定，那怕是金管會也應該嚴格遵守，不能自創流程。如果某「投資工具」沒有經過金管會依照上述的步驟屢行法定程序，該「投資工具」就會因為違反「正當法律程序原則」，「無法」被認定是「證交法的有價證券」，自然不適用證交法。

因此，要判斷臺灣存託憑證（TDR）是否為「證交法的有價證券」，也必須按照上述的「正當法律程序原則」檢驗；另外，憲法的位階大於法律，法律的位階大於行政命令、命令的位階大於行政規則，只要牴觸上位階的規範，就是無效。鑑此，金管會在民國76年9月12日以財政部（76）臺財證（二）字第900號函釋「外國之股票、公司債、政府債券、受益憑證及其他具有投資性質之有價證券，凡在我國境內募集、發行、買賣或從事上開有價證券之投資服務，均應受我國證券管理法令之規範」，其法律位階相當於行政規則（行政程序法第159條規定，由行政機關所作成之函釋，其內容如具備抽象性通案規定要素者，亦屬行政規則），是以，民國76年第900號函的解釋內容，若牴觸上位階的憲法及法律，就是無效。

金管會沒有法律依據，又想要處罰民眾，竟然發揮創意，翻箱倒櫃，找了一個塵封已久的老公文─民國76年第900號函堅稱，現今流行的TDR，就是證交法的有價證券！這樣驚人之作，可說是臺灣所獨創，全世界都沒有一個國家敢這樣做！而我們不論從「法律明確性」、「法律授權明確性」及「法律保留原則」等憲法原則進行檢視，顯然都有重大爭議！目前已有非常多的重量級學者抨擊，金管會逾越證交法，直接拿行政函釋陷人於罪，已公然違反「罪刑法定原則」、「刑法類推適用禁止原則」，而多個知名的人權、法學團體也齊聲撻伐金管會這樣的做法根本違憲、違法，就連歷任的金管會主委亦對此持否定態度，只是裝睡的金管會，怎麼也叫不醒。

當前國內學界諸多學者，如王志誠、王文杰、王玉全、李念祖、林國全、周振鋒、郭土木、游進發、張明偉、楊雲驊、戴銘昇等教授，均認為金管會不能以76年900號函作為核定TDR為「證交法上有價證券」的依據，其中主要的原因之一，是該函釋僅是「聲明」外國有價證券在我國募集、發行、買賣或從事投資服務，均受我國證交法審查規範；換句話說，這紙公文的目的，沒有將任何東西解釋成證交法的有價證券，只是「單純重申」：外國有價證券進入我國從事募集、發行、買賣或從事投資服務前，應受我國證交法之審查。所以，金管會拿雞毛當令箭的做法，已經逾越法律賦予的權限。

至此，正確的理解應該是：外國有價證券應完整踐行我國證交法上正當法律程序的規定來審核，因外國有價證券不必然即是我國證交法上的有價證券，必須先依照證交法第6條第1項經主管機關核定為其他「有價證券」，才是證交法上的有價證券，而後才能依上面提到的證交法相關程序規定為募集發行與掛牌上市；更進一步，有關外國的金融債券、結構債、連動債、投資契約、商業票據、比特幣、乙太幣等有價證券，雖然在我國境內有募集、發行、買賣或是從事上開有價證券的投資服務，當然仍不屬於證券交易法上的有價證券，自不待言。