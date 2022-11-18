公勝保經榮獲APEA亞太傑出企業獎「優異勵志品牌獎」大獎肯定

由亞洲企業商會（Enterprise Asia）舉辦第16屆「2022年亞太傑出企業獎（Asia Pacific Enterprise Awards ; APEA）於昨(17)日揭曉年度獲獎企業，台灣保經業龍頭公勝保險經紀人（6028）以卓越品牌形象和傑出企業經營，榮獲「優異勵志品牌獎（Inspirational Brand Award）」，這更是台灣唯一保經界首次獲獎，實屬不易。

公勝保經總經理蔡聖威表示，感謝亞洲企業商會評審團青睞與肯定，今年能夠獲選得獎，成為保經業唯一獲獎的台灣企業備感榮耀。公勝保經成立30年來，持續打造專業和卓越的品牌形象，致力於成為保險經紀界的典範，使企業達到上市櫃的規模，並持續榮獲海內外獎項的肯定，穩坐台灣保經業龍頭的地位。

公勝保經首次參加即從亞太地區16個國家、數百家知名企業中脫穎而出，顯見公勝多年來秉持「不只保險，我們分享愛」的理念，透過旗下超過5000位夥伴，推廣保險的保障功能與精神，服務超過100萬名客戶，守護每一個家庭。一路走來始終堅持作客戶夢想的守護天使，作為夥伴夢想的有力靠山，立志幫助人們、守護所愛、成就不凡，成為最受信賴的台灣保經公司，能藉此獲得國際肯定，實至名歸。