高雄銀行贊助運動競技績優選手

攜手市政府「一起相挺」在地運動選手，提供「贊助金」及「退役轉任行員」雙重福利！

高銀為配合市府促進運動產業之發展，善盡企業社會責任，積極響應市長推動之高雄市政府「運動發展基金111年競技運動選手登峰計畫」。於11月18日假高雄銀行首次召開「贊助運動競技審議委員會」，對於亞奧（帕）運級別、大專校院以上、高中職以上之選手提供贊助金200萬元，總計此次符合資格條件之績優選手計59位，於日後接獲銀行通知後，檢具相關資料提出申請，即可接受該贊助金。

高雄銀行代理董事長暨市府財政局長陳勇勝表示，高雄市長陳其邁上任以來，為提升高雄市競技運動實力，強化競技運動培育，重視選手及運動賽事發展，不僅增加市府體育運動發展基金預算，並攜手民間企業共同贊助培育高雄市優秀選手，此次高雄銀行一起響應，特別贊助200萬元，作為培訓選手的最佳後盾，期讓選手專注培訓無後顧之憂。

陳勇勝進一步表示，高銀做為在地銀行，響應高雄市政府紮根運動產業政策，用實際行動贊助選手「贊助金」，發揮在地企業為高雄市培養優秀體育選手盡一份心力，挖掘培育具有潛力優秀選手，企盼高雄囡仔找到自己的舞台。另外提供績優退役運動選手於退役後轉任高銀從業人員之「工作機會」，以保障其完整職涯發展。