公勝保經雙獎入囊　超級金牛獎及數位轉型獎受到肯定

由國際商業媒體集團（Business Media International ）舉辦亞太區代表性企業榮譽獎項「亞洲金牛獎(Golden Bull Award)」昨(17)日揭曉年度獲獎企業，台灣保經龍頭公勝保經（6028）不僅以優異的公司治理已蟬聯3年超級金牛獎，更透過成功數位轉型佳績，備受國際肯定，成為保經業界典範，勇奪今年增設的「數位轉型獎」，傲視群倫。

公勝保經總經理蔡聖威表示，感謝主辦單位評審團對公勝保經的肯定，自疫情以來「數位轉型」儼然成為各產業的焦點。公勝保經於2018年已超前部署，投入龐大資源及人力建構完整資訊系統，打造IT基礎架構堅強的實力，對內打造EMI智能系統，提供業務夥伴最智慧的業務管理工具、數位教育訓練與商品資訊平台，對外嫁接最具安全性、相容性的資訊平台，提供高速串接服務能力，不僅連結業界最多家產、壽險公司共17家的行動投保系統，還積極參與遠距投保試辦計畫，提供更便捷網路投保途徑，服務更多客戶。

隨著數位科技創新發展，公勝保經不只是保險，更是落實「普惠金融」，打造保經界第一個網路投保平台GOGO保，讓民眾投保管道多元，目前已有越來越多保戶透過網路投保平台投保，建立特色生態圈，讓民眾不受時間、地點限制，保障即時生效。

優異的成果是公勝保經能獲國際評審團青睞的關鍵，繼2021年榮獲《哈佛評論雜誌》首屆數位鼎革獎的「數位轉型領袖獎」後，2022年再度以豐碩的數位資訊與數位投保佳績，勇奪亞洲金牛獎的「數位轉型獎」殊榮，獲獎實至名歸。