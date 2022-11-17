全球人壽永續報告書受肯定 獲2022 TCSA雙獎肯定

全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，今（2022）年出版首本英文企業永續報告書，跨越語言說明ESG永續發展績效亮點，積極與世界共好的精神，榮獲台灣企業永續學院「2022第15屆TCSA台灣企業永續獎」，企業永續報告之金融及保險業銀獎與永續單項績效之社會共融領袖獎雙獎，16日由金管會副主委蕭翠玲代表頒獎、全球人壽品牌企劃處助理副總經理蕭乃心代表受獎，肯定全球人壽多年來致力於精進環境（E）、社會（S）與治理（G）等全方位永續經營的亮眼成果。

永續發展績效亮點全球化 獲企業永續報告之金融及保險業銀獎

2021年全球人壽自主提升規格，將企業社會責任報告書升級為「企業永續報告書」，並設立永續發展委員會，透過「低碳營運」、「責任投資」、「幸福社會」三大策略主軸，建構全球人壽永續發展藍圖，積極落實15項「聯合國永續發展目標（SDGs）」項目，在獨立第三方驗證下，報告書納入「永續會計準則委員會（SASB）」及「永續保險原則（PSI）」索引，落實企業社會責任的同時也與國際接軌，在2021年TCSA台灣企業永續獎中，拿下年度企業永續報告類之金融及保險業銅獎。

全球人壽今年更上層樓，將永續經營運作系統化，持續進行內外部溝通管理，確保永續議題方針能即時調整，透過定期會議充分回應利害關係人需求，並追蹤永續議題。為跨越語言隔閡，今年更出版首本英文企業永續報告書，將ESG永續發展績效亮點全球化，持續傳遞「全球挺全球」的精神，獲得企業永續報告之金融及保險業銀獎的肯定。

守護大地攜手公益 獲永續單項績效之社會共融領袖獎

此外，全球人壽亦以「守護大地 攜手公益」的行動方案，拿下永續單項績效之社會共融領袖獎。自2012年起，全球人壽透過「我的一畝田」計畫認養無毒耕種稻田，以行動力挺臺灣無毒農業與在地農家，2018年啟動「我的一畝茶」計畫，透過認養臺灣藍鵲茶的契作，支持坪林地區「流域收復計畫」，以保證收購的方式，協助坪林地區茶農種植與生產環境友善茶葉，兼具生態與商業價值。2020年「我的一畝田」計畫將愛擴大至瀕臨絕種動物之保育，認養無毒耕種石虎米契作，主要支持苗栗通霄楓樹里的「流域收復計畫」，避免瀕臨絕種的石虎誤食化學劑料；截至2022年，已累計認養6萬2,353.8公斤無毒米及550台斤環境友善茶，以維護生態及環境永續發展，守護大地。

而全球人壽長期透過「認養、體驗及義賣」三步驟，將認養「我的一畝田」無毒米及「我的一畝茶」無毒茶的愛心義賣所得，連同保戶子女獎學金「公益加一加」公益活動，總計新台幣 150 萬善款於2021年捐贈予忠義基金會，共同促進聯合國永續發展目標（SDGs）「優質教育」與「消除貧窮」項目，攜手公益為失依兒少投注愛心；全球人壽更號召內外勤同仁響應志工活動，陪伴忠義基金會孩童體驗稻田割稻，並進行環境永續及農田保育的戶外教育活動，發揮「共同參與」及將所得再回饋至社會的「二次公益」精神，用愛與責任啟動「CSR 善循環」。

近年來全球人壽在社會責任議題上積極耕耘，持續致力於將品牌理念「因為愛 責任在」轉化成具體行動，為盡企業一己之力、回饋社會，全球人壽2021年辦理體育發展、教育成長、公益耕耘活動總投入3,021萬餘元，捐（贊）助非營利組織925萬餘元，將「愛與責任」的理念化為追求幸福感的具體行動，並將永續發展、公司治理、公平待客內化為企業文化，透過保險力量扶助社會弱勢，實踐企業社會責任，進一步為愛台灣挹注更多幸福能量。