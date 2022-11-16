康和證券首獲「幸福企業金獎」肯定

康和優質工作環境、完善福利 打造幸福健康職場

康和證券首度榮獲1111人力銀行金融管顧類之「幸褔企業金獎」，第三屆2022幸福企業票選，共1,700 多家企業參選，透過網路票選與秘密客評比，評選出各產業幸福企業，康和證券首次參加即榮獲金獎，代表員工之薪資福利、休假制度、工作生活平衡、幸福健康職場創造及職涯發展等各方面獲得肯定，更是公司與員工之榮耀。

康和證券董事長鄭大宇表示，員工是公司最重要的資產與基石，良好的福利與友善的職場才能讓好的人才繼續留下，因此將「選才、攬才、育才、留才」視為關鍵之任務，並致力於提供員工完善之照顧。今年8月起康和證券開辦員工持股信託，主要就為培養優秀人才與保障員工退休生活，激勵提升經營成效與市場競爭力，落實企業永續發展。

本屆幸福企業獲獎必須具備幾個要件，包含薪酬制度優於市場、員工休假優於勞基法、良好的升遷制度及彈性工時等等，康和證券致力提升同仁薪資水準及各項福利提供婚喪喜慶、旅遊補助、社團補助等，也經常辦理多元化的健康課程與社團活動，紓解同仁工作壓力，照顧員工身心靈健康。

康和證券首度榮獲「幸褔企業金獎」，康和證券總經理邱榮澄代表領獎表示人才是公司最重要的核心資產。圖／康和證券提供

康和證券總經理邱榮澄也特別提到，金融業並無特定的機器設備，人才才是最重要的核心資產，且因多數部門為業務導向，所以公司提供多元獎金項目，除個人的業績獎金外，還有部門團體的績效獎金，平日也有專案、競賽獎金等，針對非業務導向的部門，亦透過各項指標，獎勵績效優良同仁。

COVID-19疫情至今已近3 年，康和證券為降低同仁染疫風險，積極訂定各項防疫措施，實施分層、異地或居家辦公制度、彈性上班及每週五辦公環境消毒提早一小時下班，並為體恤員工，確診者、密切接觸者或有家庭照顧需要者，由同仁選擇居家辦公薪資照常發給，更提供疫苗公假，鼓勵同仁接種疫苗，降低中重症機率，並為加強同仁健康保護，為全體員工購買防疫險，採購口罩、防護面罩與居家快篩劑等防疫用品供同仁使用。

今年為康和證ESG元年，除落實過往對於社會、環境、弱勢族群的關懷外，今年更將ESG實踐拓及產品與投資方面，推出「好康放心投」平台，期盼降低金融服務的財富門檻，讓小資族、新鮮人、高齡族群等，也能夠擁有良好的理財規劃，達致普惠金融。康和證券集團也徵求資訊數位、理財規劃相關人才，並透過建教合作、大專院校社團等管道，幫助廣大學子提前了解產業與公司型態，積極向社會新鮮人招手。