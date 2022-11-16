兆豐金控再創佳績 榮獲TCSA永續報告類白金獎肯定

兆豐金控總經理胡光華11月16日出席財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦之「2022台灣企業永續獎頒獎典禮」，獲永續報告書類最高榮譽─白金獎獎座，此獎次亦為兆豐歷年參獎以來最佳成績。

胡光華表示，TCSA台灣企業永續獎為國內指標性獎項，兆豐自107年起報名該獎項，首屆即獲得金獎佳績，經過4年的努力終於展現成果，榮獲永續報告類白金獎。今年是兆豐發行永續報告書10周年的里程碑，兆豐一路走來，向以資訊充分揭露與利害關係人完全溝通為最高原則，持續配合主管機關法規及參照GRI準則、SASB指標等國際架構編纂永續報告書，並經會計師確信(ISAE 3000)通過，以提升資訊可信度；同時，為因應氣候變遷帶來的衝擊，今(111)年8月首度出版TCFD獨立報告書，闡明兆豐於管理相關風險之措施。透過上述作為，以期使客戶、投資人、主管機關等能獲取所需資訊，利於了解大環境變動之際兆豐所展現的企業韌性。

其次，為落實利害關係人溝通，兆豐於今年9月主辦第二屆公股金融事業聯合供應商大會，以《永續轉型之挑戰 邁向淨零大未來》為題，邀集近200名企業代表共襄盛舉。在客戶面，已辦理ESG系列講座並推出多項綠色金融商品，協助企業綠色轉型，並透過推廣環保材質信用卡、電動車聯名卡、刷卡捐助保育協會及國際種樹計畫等方式，邀請個人用戶響應環保。

此外，兆豐今年上半年董事會分別通過「集團永續發展策略藍圖」及「集團環境永續發展路徑圖」，規劃未來8年具體措施，依循上述藍圖與路徑圖，金控已攜手七家子公司達成5棟自有總部大樓ISO 14001環境管理系統及ISO 50001能源管理系統雙認證之目標，部分營運據點已著手進行綠建築認證或規劃綠電導入。兆豐亦持續關注社會議題，以人道考量捐助國際戰爭難民、支持國內農特產品並捐贈弱勢族群微型保險等，相關社會公益已投入逾新臺幣4,500萬元。

ESG蔚為國際趨勢且作為面向推陳出新，惟有深耕SDGs議題、持續關注才能發揮金融影響力。未來兆豐仍將持續以「發揮正向影響，引領永續發展」為使命，展現兆豐永續價值。