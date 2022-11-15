富邦人壽勇奪「體育推手獎」、「運動企業認證」兩大獎項

有感於全民運動風氣蓬勃，與國內體育賽事發展相連結，為善盡企業社會責任，富邦人壽長期支持學生籃球運動、馬拉松健康路跑以及職業運動隊伍，並投入資源力挺菁英好手邁向國際頂尖舞台，對台灣體壇貢獻備受各界肯定，今年已連續第六年榮獲「體育推手獎」殊榮，除持續拿下贊助類金質獎、更首奪長期贊助獎，同時積極於企業內部照顧員工身心健康，打造運動生活化的健康職場環境，由內而外圈層協助民眾累積健康資產成果，榮獲「運動企業認證」三度肯定，由副總統賴清德親自頒獎及授證。

富邦人壽執行副總經理陳世岳表示，隨著保險趨勢已從事後理賠，轉向健康管理的事前預防，我們相信運動不只讓身體更健康，也為社會注入了正向力量，尤其如今身處後疫情時代，維持規律運動習慣強化免疫力更為重要，為形塑全民健康生活圈，富邦人壽不僅推動職場健康安全及工作生活平衡，並致力成為最挺體壇的企業以蓬勃國內各類運動風氣，期盼積極發揮關鍵影響力，響應聯合國永續發展目標，促進各年齡層健康生活福祉實現。

支持學生籃球、育才台灣選手 帶動全民運動風氣蓬勃發展

富邦人壽長期關注國內籃球運動發展，今年正式邁入第七年冠名贊助「111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽」，持續率領大專球員迎接挑戰、突破自我，打造全台關注的年度賽事、學生籃壇的最高殿堂，預計將於決賽再掀萬人攻蛋熱潮，促動全民熱愛及參與籃球運動；同時為深耕基層籃球發展，富邦人壽亦已長達八年舉辦「富邦人壽勇士系際冠軍盃」，為積極促進職業籃壇、校園籃賽交流互動，今年更首度提供冠軍隊伍球員們，進場觀賞臺北富邦勇士籃球隊賽事機會，以難得的貴賓包廂體驗激勵大專球員持續追求自己的籃球夢。

此外，在3對3籃球成為東京奧運正式競賽項目後，富邦人壽今年亦首度投入支持國內最高層級之「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」籃球賽事，幫助優秀選手們累積更高的國際積分，同時深耕富邦悍將棒球隊、臺北富邦勇士籃球隊，以及長期贊助舉重奧運金牌郭婞淳、高爾夫奧運銅牌潘政琮等國內優秀單項運動選手，致力扮演國內運動發展的重要推手。

推廣路跑、健走等生活運動 由內而外協助大眾累積健康資產

富邦人壽冠名贊助「高雄富邦馬拉松」推動全民健康路跑，結合企業公平待客理念推動運動平權、特設本土跑者破紀錄獎金等，積極打造與環境共好、與全民共享的優。圖／富邦人壽提供

除球類運動推展，富邦人壽亦全力支持四大馬拉松賽事，並且冠名贊助「高雄富邦馬拉松」，結合企業公平待客理念推動運動平權、特設本土跑者破紀錄獎金等，積極打造與環境共好、與全民共享的優質賽事。另為將健康促進理念融入大眾日常生活，公關廣宣部部長陳姿瑛表示，透過推出業界首創健康促進LINE主題帳號「富邦人壽健康邦」，富邦人壽持續推廣運動保健、防疫關懷、環境保護等觀念，以及鼓勵用戶每日登入健走步數維持日常多動習慣，同時於企業內部設立員工專屬運動中心、鼓勵籌組運動社團、舉辦健走及登階活動等，期盼將企業影響力由內而外拓展，壯大全民健康促進生態鏈。