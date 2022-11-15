微軟雲優勢 金融數位轉型搶先機

在市場激烈競爭下，反應速度是一切！台灣微軟大型企業商務事業群總經理李立仁表示，如何在符合法規的前提下，利用雲端科技高彈性，快速部署之優勢，迅速藉個人差異化服務及不同金融生態圈之建立，拓展業務範籌，將是金融業致勝關鍵。

要跨這麼多平台與業務範籌，安全、資料定義、合規及治理將是一大問題，金融業需要一個跨平台、安全的資料驅動平台，這也是微軟的強項。李立仁說，微軟是少數在資料議題上，從治理異質化資料庫整合到底層的資料編織，甚至人工智慧及機器學習等偏分析的工具，都完整具備的供應商，藉由Azure雲端平台大數據分析、AI及機器學習的工具之優勢，可以在跨系統應用的資料移動軌跡中，洞悉客戶需求，再透過DevOps+Container雲原生開發模式，以敏捷開發，快速找出試行的最小可行產品（MVP），迅速推出差異化服務回應市場。藉由零信任，利用簡便安全管理機制資料、裝置、身分、平台到雲端最全面的保護，服務可以安全延伸。

針對合規議題，李立仁說，法規鬆綁是可以預期的，容器化及微服務化更是大勢所驅。在核心系統汰舊現代化之際，利用Microsoft Cloud Adoption Framework協助金融業找出最佳上雲路徑，透過Azure Stack HCI超融合混合雲架構，地端能享有雲端高速運算及隨選的優勢進行資料處理，雲端上既有的功能及服務也能快速落地，在法規開放前就能擁抱雲優勢，搶得先機為全面上雲預作準備。

微軟不只是資通訊的提供者，而是共創的夥伴。李立仁說，微軟希望持續利用協助全球金融業數位化的經驗，藉由將現代化的成功案例打包，輔以Hackathon等最佳化數位人才與工具的育成的手法，一起激盪出場域場景，利用平台及技術之優勢加速落地，縮短業者轉型探索的路徑，發揮雲端運算的最大效益。

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