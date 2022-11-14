倍力（6874）今年前三季每股稅後盈餘2.98元

富邦證券輔導，數位與ESG轉型軟體整合專家，業績穩定增長

由富邦證券輔導的倍力資訊股份有限公司（股票代碼：6874；以下簡稱：倍力公司）於明（15）日舉辦上櫃前業績發表會，實際掛牌上櫃日程以公開資訊觀測站公告訊息為主。倍力公司主要從事經銷國際軟體品牌資料庫及數位轉型相關應用軟體、經銷軟體之技術應用、專業整合與顧問諮詢等服務，以及研發財務報告書自編軟體與碳盤查管理平台之銷售，主要客戶為台灣上市櫃公司、金融機構及政府機關，銷售客群及服務產業十分多元，為國內提供數位轉型與ESG轉型解決方案廠商。

倍力公司董事長許金隆表示，倍力公司係以企業數位轉型過程中最核心之資料庫管理、微服務系統開發與系統效能監控調校為主要經銷商品，於客戶購買軟體授權或軟體維護權時，協助客戶釐清並解決系統整合、維運管理、系統效能提升及資訊安全等加值服務。因應客戶數位轉型之問題，倍力公司能提供完整資料庫管理與整合、IT運營管理、應用程式開發軟體及中間層與基礎設施軟體，並運用長期為客戶進行系統效能調校及異質整合之豐富經驗，協助客戶數位轉型之應用環境安全及穩定運作，加深與原廠及客戶彼此合作之依存度。

另外，在客戶進行ESG轉型目標上，因應金管會公司治理3.0強化資訊揭露方面的政策推動，倍力公司自行研發軟體如集團合併報表系統(GCRS)、任你收系統(EZSO)、任你排系統(EZPI)等，可協助企業以系統化、高效率與更準確的方式完成財務報告書自編的工作。因應金管會上市櫃公司永續發展路徑圖的政策推動，倍力公司自行研發碳盤查、碳足跡與碳減量模擬軟體，可協助企業有效率地長期計畫與執行淨零碳排的永續目標，提升企業永續經營之競爭力。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，倍力公司主要競爭優勢在於(1)深耕資訊服務產業已逾23年，憑藉其技術創新及研發能力，提供數位轉型的軟體規劃、開發與建置及應用與加值整合之核心能力；(2)與國際知名經銷品牌供應商之良好合作關係，服務客戶橫跨眾多產業，可降低單一產業所造成的景氣循環銷售影響，為該公司帶來長期與穩定的收入；(3)自有財務報告書自編軟體產品為TurnKey軟體產品，不需客製開發，收集資料後即可使用，市場上競爭對手相對較少；(4)受政策推動要求企業必須自行編製整份財務報告書且具時效性，主管機關已要求全體上市櫃公司於民國(下同)113年起於年度終了後75日需編製並公告自結財務資訊，因此提升使用資訊軟體來及時因應之必要性。顯示倍力公司具有相當程度之競爭優勢，未來市場競爭力仍屬可期。

110年度倍力公司的營收為新台幣(下同)11.65億元，每股稅後盈餘為6.27元，較109年度之營收及獲利各成長61.25%及98.86%；111年前三季營收為12.66億元，每股稅後盈餘為2.98元，較去年同期營收成長26.67%，倍力公司之經營成效及營收獲利相當亮眼，隨著未來市場持續穩定成長，倍力公司營運表現可期。