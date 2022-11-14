凱基證券蟬聯1111人力銀行幸福企業金獎

1700家企業脫穎而出，邁向金融業「首選雇主」

凱基證券蟬聯1111人力銀行「幸福企業票選」金融管顧類金獎，從1,700家企業之中脫穎而出，成為年輕世代心目中最嚮往的幸福企業！凱基證券致力成為金融業「首選雇主」的努力再獲肯定，持續提供友善優質工作環境及完善福利，讓員工能安心無虞工作，是本次蟬聯幸福企業金獎的首要關鍵；今年更榮獲臺北市政府頒發「臺北市模範身心障礙勞工暨進用身障者績優企業」，不僅落實企業社會責任，同時打造優良的職場環境，給身障勞工更多的表現機會。

凱基證券人資長楊猶汎表示，近兩年因新冠疫情影響，員工經常面臨防疫隔離、照護家人蠟燭兩頭燒的狀況，凱基證券為讓同仁安心工作，實施居家工作、遠距上班、彈性班別等多樣化工作模式，並提供防疫險、防疫包、專業防疫小組衛教諮詢及身心紓壓等多方管道，務求能全方位照顧員工職場生活。凱基證券更有優於勞基法的休假制度及完善的薪資福利，如團體醫療保險、婚喪喜慶禮金、生育禮金及急難救助金等，同時備有精緻料理之自助式員工餐廳、洗衣服務、哺乳室及計程車叫車等貼心服務，並每年補助部門旅遊、推廣社團活動和提供優於法令的健康檢查，對員工的身心健康都相當重視。

秉持中華開發金控「首選雇主」策略，凱基證券每年持續進行員工意見調查，了解同仁心聲與需求並進一步提出優化方案，今年也推出員工福利信託計畫，以實際行動鼓勵同仁參與公司經營績效成果，參與的同仁每月可自行決定提撥金額，同時公司將100%相對提撥金額投入計畫，且參與計畫的同仁不分職等，皆可享有同樣獎勵金與比率。

凱基證券成為年輕人最嚮往的幸福企業，視人才為公司重要資產，將持續推動各項學習方案，提供數位課程、線上講座及線上訓練課程等多元管道，讓同仁有更多學習資源以發展自我能力；今年並擴大進行儲備主管專業人才培訓計畫YOUth LEADership （YouLead）及Brokerage MA（BMA）經紀業務菁英人才培育計畫，歡迎有志於金融業的優秀菁英人才把握機會加入。