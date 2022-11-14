遠銀Bankee首發NFT 機票iPhone來尋寶

Bankee NFT首發 帶會員解密尋寶 歐洲來回機票、iPhone等你來尋

遠東商銀Bankee社群銀行持續深耕客戶體驗，鼓勵並獎勵Bankee會員的參與及認同，會員透過解密NFT密碼就能開啟寶藏賦能，兌換實質獎勵。Bankee NFT設計概念，隱含著會員從分享、共創到共好，創建、擴大社群圈不斷進化的過程，依社群圈等級發行「創世」、「天行」及「初心」三種NFT。在Bankee獨有的社群世界裡，每位會員都擁有著不同的心境，起初因為好奇心，激發勇於探索和渴望了解的驅動力，最後創造奇蹟，體驗擴建個人線上分行社群圈。NFT市場百花齊放，Bankee社群銀行選擇透過「VIP會員憑證」作為NFT的設計類型，Bankee NFT的價值來自於會員的「參與」，不與市場競爭，專注在與會員更深入的連結與互動。

Bankee社群銀行將社群核心概念與Bankee NFT設計做結合，持有任何一種NFT的Bankee會員，即具備與Bankee社群銀行一起探索元宇宙星球的尋寶資格。透過解密NFT的「社群密碼」，社群圈主邀請圈友一起來尋寶，因為擁有共同的尋寶目標，彼此間也產生了互動，使得NFT變得更有價值，且每次尋寶活動最先解密成功者將獲得最大獎寶箱，例如：「平安夜尋寶」首獎為芬蘭來回機票、「開工尋寶」首獎為iPhone 14，其他寶藏項目還包含現金獎勵、LINE POINTS點數…等。Bankee社群銀行不僅透過NFT傳遞品牌的創新形象，更強調了Bankee獨有社群圈精神，Bankee NFT作為VIP身分的象徵，感謝會員一同與我們共創、共享、共好，Bankee社群銀行將這些與會員的故事變成社群密碼，一一的寫入NFT中，結合元宇宙平台Gather及尋寶遊戲的元素，翻轉與會員的互動，讓「參與」產生更多價值。

Bankee NFT尋寶計畫自今年10月31日推出後，吸引超過3萬人關注與參加，網友紛紛表示「Bankee NFT圖片很元宇宙感，紫色有神秘的fu」、「看起來很像綜藝節目尋寶遊戲的地圖」、「想到駭客任務的程式碼，有點酷」、「跟一般金融業NFT玩法滿不一樣的」，活動響應熱烈主因是Bankee NFT與大部分NFT不同，不僅能收藏鑑賞，更是玩得到、摸得到的實質獎勵，同時反應出Bankee社群銀行與會員的創新互動，邀請全國民眾一起來大玩Bankee NFT尋寶遊戲，體驗解密樂趣，先搶先贏。尋寶解密即將啟程，Bankee社群銀行會帶著NFT持有者一起探索未知元宇宙的世界。敬請持續鎖定Bankee官方粉絲團Facebook或IG，陸續將推出各種NFT尋寶活動，讓民眾一同參與元宇宙尋寶計畫，找尋宇宙中的神秘寶藏。